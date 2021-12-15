以色列國防消息人士14日告訴軍事新聞網站「Breaking Defense」，雖然該國持續準備對伊朗核子設施進行空中打擊，但美國已透過各種手段，讓以方無法加快進度，導致該國高層「十分沮喪」。

消息人士指出，雖然以色列正準備對伊朗核子設施發動空襲，但美國近期已私底下拒絕在該行動執行時，為以軍戰機提供空中加油支援；另外，美國也拒絕提前向以色列空軍交付KC-46A空中加油機，該型機預定2023至2024年交付。

消息人士告訴「Breaking Defense」，以色列還需要數個月的時間，才能完善對伊朗空中打擊的準備，因為目標遍布伊朗各地，且許多深藏地下，受到厚實岩層的保護。若以色列能提前接收KC-46A，將能更快完成空襲準備，然而美國拒絕，讓該國國防部長甘茨（Benny Gantz）十分沮喪。

「半島電視台」（Al Jazeera）先前報導，雖然針對重啟伊朗《聯合全面行動計畫》（JCPOA，即伊朗核協議）的談判11月29日展開，但以色列的看法與美國前總統川普相同，認為該協議不足以阻止伊朗發展核子武器。

因此以色列總理班奈特（Naftali Bennett）強調，該國並非JCPOA的簽署國，即使各方恢復遵守相關規定，以方也沒有義務跟隨，並重申擁有「對主要敵人採取行動的權力」，即使這將導致與「最友好朋友們的爭執」。不過曾任以色列國家安全顧問的艾蘭德（Giora Eiland）等專家認為，若缺乏美國政府的支持，以色列不太可能自行發動攻勢。