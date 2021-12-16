四大公投將於12月18日投票，總統蔡英文下達「動員令」，民進黨立委與議員全力動員宣講。民進黨中央還推出「KPI獎勵辦法」，明定公投績效的評比標準，未來選舉提名時，可以獲得加分。資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨把公投當直銷，再加上四個不同意變得比較多，一直往上衝。18日公投投票日，聽說會下雨，如果投票率沒有那麼高，很可能四個公投都會不通過。

黃暐瀚15日在《關鍵時刻》節目中表示，今天已收到民進黨的台北市議員、立委的10通簡訊。他們講，通通都出來投4個不同意，簡訊狂發，都算KPI。你在網路上PO了多少臉書PO文、你辦了多少路邊宣講、你早上7點有沒有去路邊揮手，這些通通列入計算。直銷有績優獎金，公投還有績效獎勵方案，這算是把公投當直銷。

黃暐瀚指出，台灣立委有73個選區，2020年民進黨是多數，但是有些地方沒有贏叫做弱勢區、非優勢區；但是民進黨有贏的區，特別是像台南、高雄、屏東，這些區的立委通通站出來，因為總統下令，一定要4個不同意，所以這些優勢區，必須要維持領先，甚至大贏。台南、高雄是優勢區，要有更大優勢；若是弱勢區，只要拉近，可能就覺得你好棒棒了。

黃暐瀚接著指出，民進黨把公投搞得像直銷，可能有用。他也指出，藍綠在社群平台的貼文本來是差不多，但現在12月已經拉開了，326萬(綠營)對126萬(藍軍)，差200萬。所以在網路上面的攻防，四個不同意跟四個同意，四個不同意變得比較多了，一直往上衝。禮拜六公投投票日，聽說會下雨，如果投票率沒有那麼高的話，很可能四個公投都會不通過。