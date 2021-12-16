四大公投在即，國民黨主席朱立倫今天下達動員令，號召全國民代明天下午5點齊站路口催票，黨中央同時發函給各地黨部等單位，針對各級公職人員參與1218公投活動情形與動員績效，列為未來提名參考依據，引發劍指發千字文對公投表態的新北市長侯友宜的疑慮。對此，國民黨祕書長黃健庭表示，主要是訴求議員以下基層公職人員能努力催票，力拚四項公投過關。

國民黨組發會今以「最速件」發函給各地黨部、黃復興黨部、縣市委員會，提到奉祕書長12月15日指示，1218公投各項活動參與情形與績效，將列為國民黨各項公職人員選舉提名參考，而公投相關活動包含各縣市辦理街頭宣講、立委公投宣傳、主席車隊掃街、12月12日「YES我同意」遊行、16日全國同步站路口、17日民主守夜、18日投票日前催票績效及開票結果等。

消息一出，引發不滿黨中央在公投前夕祭出棒子的反彈聲音，對此，國民黨祕書長黃健庭說，國民黨明天在全台200個點，號召民代下午5點同步站路口催票，主要是希望議員以下的基層公職人員能在選戰最後關頭，努力出來催票，力拚四項公投過關。

是否是劍指新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙在公投議題跟黨中央不同調，黃健庭強調，「並沒有特別針對誰」，目前在某些選區公投偏冷，希望選戰倒數能透過基層從政人士來催票。

黨內人士指出，目前公投各項民調雖然是「同意大於不同意」，但也存在投票意願不高、最後投票率恐未能過關的隱憂，因此在最後3天還有許多街講活動的此刻，希望以正面態度鼓勵各地基層民代一起站出來，在最後關頭全力催票；實際上只有鼓勵而無罰則，保有候選人因地制宜的彈性，主要還是回歸民意心證。

黨內人士表示，相較於民進黨把公投當成政權保衛戰而對黨公職設定強制KPI，細觀藍營文件內容並未設計KPI，較不具備強制性，看來主要仍是用正向激勵的態度告知大家積極參與宣講，用「拼到最後一分鐘」的態度，希望有助於提升投票率、助攻四項公投過關。