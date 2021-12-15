美國海軍表示，兩棲登陸艦波特蘭號(USS Portland,LPD-27) ，在亞丁灣海域利用雷射武器摧毀了1個漂浮目標，證明雷射武器可用於對付快艇，葉門胡塞叛軍經常利用載有炸彈的無人船發動恐怖攻擊。

美國海軍時報(NavyTimes)報導，測試在這周二進行，這是波特蘭號的2次試射，在此之前，波特蘭號在2020年5月用雷射擊落一架飛行中的無人機。

波特蘭號選在亞丁灣外試射雷射武器，此處也正是戰亂的葉門外海。自伊朗支持的胡塞叛軍在2014 佔領其首都沙那以來，政府逃往亞丁，形成僵持不下的內戰。沙烏地阿拉伯特領導的阿拉伯聯盟於2015年3月以支持合法政府的名義介入這場衝突，但是戰爭還是沒有結果，陷入僵局拖延了多年，成為世界上最嚴重的人道主義災難，已造成 11萬人死亡。

戰爭還擴散到周圍的水域，比如紅海、亞丁灣等重要的國際航道，對國際航運和全球能源供應至關重要。

波特蘭號是聖安東尼奧級的兩棲運輸艦，其母港位於聖地亞哥，它所安裝的雷射砲，名為SSL-TM(「固態雷射武器成熟計畫」Solid State Laser Technology Maturation的縮寫)功率達到150千瓦。