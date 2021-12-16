距離四大公投投票，剩下不到3天。遲未表態的國民黨新北市長侯友宜在13日在臉書發表長文，仍未「明確」表態，引發熱議。藍營人士砲轟，侯友宜「藍皮綠骨」，明年縣市長選舉不要提名。前扁辦主任陳淞山表示，國民黨內掀起的「反侯」鬥爭與政治風暴，其實是民進黨最樂意看到的發展與結果。

陳淞山13日在《美麗島電子報》撰文表示，4大公投案並非是侯友宜的政治戰場，而侯友宜也以最具政治高度與格局的方式做了技術性的「冷處理」，國民黨內掀起的「反侯」鬥爭與政治風暴，其實是民進黨最樂意看到的發展與結果。

陳淞山接著表示，倘若侯友宜最後因此被迫參與公投案的政治表態，甚至大動作的力挺4大公投。縱使因此國民黨全部打贏勝仗，最後真正受到重創的就是侯友宜市長，而民進黨就只是「小輸」而已。

陳淞山指出，對侯友宜的指責攻擊，其實都不是真正衝著公投案而來。背後的政治動機都是為了侯友宜可能參選2024的總統大選，很可能擋住國民黨內想角逐總統大選者的去路。侯友宜的獨善其身的政治選擇，其實就是為了國民黨保有一個可以與民進黨拚搏下屆總統的政治機會與空間，而從國民黨的黨內大局來看，這還算是一個比較好的政治結果了。