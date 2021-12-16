任何時候我們都希望自己順順利利的，無論做什麼都能心想事成，擁有十足的好運氣就能快速達成自己的目標，實現自己的夢想。那麼，在2022年誰最幸運？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬馬、狗、雞、牛的人在2022虎年是超級幸運兒，職場上順風順水，身邊貴人提供有力的幫助，賺錢超輕鬆，把握時機好好努力，將能一飛沖天，擁有富貴人生。

▍1.生肖馬

2022年是屬馬人幸運的一年，午馬與寅虎「三合」，加深了貴人緣分，使一切變得順利起來。上班族會得到前輩的指點，受益良多，有升職加薪的美事發生，收入皆可顯著提高。人際交往上，各種關係都能夠平衡處理，人氣財氣都非常旺。

▍2.生肖狗

屬狗人在2022年迎來良好局面，在事業和財運上都比較如意。有「飛財」臨門，求財機遇多，偏財運勢上升，可放心大膽投資，會擁有十分可觀的收入。2022年屬狗人運勢較為平穩，整體發展積極向上，應把握時機好好努力。

▍3.生肖雞

在2022年裡，屬雞人流年遇到「正財」，這預示著會有不菲的收入。事業的提升促使財富增加，適合做儲蓄。好好工作，爭取獲得新的進展和提升，同時也可讓財富節節攀升，積蓄越來越豐厚。

▍4.生肖牛

屬牛人2022年「正官」入命，身邊出現許多貴人，自己再加把勁便可平步青雲，一整年走鴻運。進入2022年，屬牛人真是好事多多，不但有事業高升的機遇，而且單身者桃花運也不錯，身邊出現有緣人，要好好珍惜。

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