刻正於雲林縣北港鎮展出的「顏思齊開台400年展」，展出許多明末、清初時期的器物，廈門顏思齊文化中心贈送的顏思齊半身像，被放在入門第一個位置，廈門青礁村顏氏宗親會會長顏建春表示與有榮焉。

雲林縣顏思齊開台400年展，廈門海滄贈送的顏思齊半身像被放置在入口第一個位置。（圖/劉曉雯攝）

「開台400年1621－大航海時代顏思齊」系列活動，從10月29日至12月26日，分別在北港糖廠1號倉庫、水林顏厝寮顏思齊故事館、北港滯洪池展開，滯洪池上還泊了一艘顏思齊率眾渡海來台的仿真「戎克船」。

雲林縣政府文化觀光處文資科表示，此艘縮小版木質「戎克船」長約3公尺、寬約1公尺、高約3.25公尺，歐洲人稱為JUNK，百年前就譯為「戎克船」。起源於大陸東南沿海各省，宋、元時期至明、清的海外貿易，均以「戎克船」作為主要的航海工具。

小版的戎克船，船上配置根據史料記載一比一呈現。（圖/劉曉雯攝)

在北港糖廠1號倉庫展覽區，以17世紀明末、清初的閩口生活用品為主，其中有魏德聖導演《台灣三部曲》的部分蒐集品，也有明朝的錢幣、農用鐵器、台灣當時外銷的獸皮等等。

曾多次率大陸宗親來台祭拜顏思齊墓（在今嘉義縣水上鄉軍事管制區內）的顏建春，則在接受訪問時表示，遙想當年「先遠叔祖顏思齊」赴台開墾，昔日不毛之地，今天已成繁華之都，欣見雲林縣政府紀念顏思齊，弘揚中華民族不畏艱難、勇於開拓的民族精神。

顏思齊開台400年展，展出許多17世紀末的台灣庶民器物。（圖/劉曉雯攝）

顏建春曾來台踏訪顏思齊遺跡，從北港鎮圓環的顏思齊登台紀念碑到嘉義縣的顏思齊墓園，也曾遍訪台中、台南等地的顏氏鄉親，將閩南顏氏的遷台路線捋個清楚。

根據記載，大部分的泉漳移民，是從泉州或廈門、漳州經澎湖而來，台南下營區的顏氏鄉親則有一條南下路線，先到福建最南端的東山島，型出海朝東北而行，到台南登陸。

雲林顏思齊400年展的顏思齊半身像，是2019年廈門海滄區顏思齊紀念館落成時，邀請名家所製，之後贈送一尊給雲林縣。