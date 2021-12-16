12月9日出現一名確診新冠肺炎的本土案例，打破一個多月的0本土紀錄，由於染疫者為中研院實驗室前員工，曾二度被實驗鼠咬傷，外界也猜測是否為感染源，不過11日指揮中心也初步排除鼠咬感染。然而戶外或是水溝中都可能有老鼠的蹤跡，若不幸被老鼠咬傷，應留意是否有畏寒、發燒、頭痛、嘔吐等症狀，有可能感染漢他病毒。

根據疾病管制署統計，2021年至今共8人感染漢他病毒。桃園市一名51歲男性，10月底曾於住處被鼠類咬傷，11月5日起出現肌肉痠痛，陸續有噁心、嘔吐、頭痛、發燒、後眼窩痛、腹瀉等，因症狀未改善於11月7日前往醫院就醫住院治療，經二次採檢後於11月26日由疾管署研判確診，個案目前已出院返家休養，同住家人無疑似症狀。

●漢他病毒人畜共通傳染 接觸鼠糞或被老鼠咬傷有風險

疾管署表示，漢他病毒症候群是由漢他病毒（Hantavirus）所引起的疾病，為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞、尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物（如老鼠）咬傷，就有感染風險，感染後依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」。

●嚴重恐致呼吸衰竭、休克 被咬應特別留意症狀

「漢他病毒出血熱」的潛伏期一般是12~16天，三大臨床表徵為發燒、血小板減少、急性腎衰竭，通常會突然發燒且持續3-6天，然後轉變為出血症狀，可能演變為急性腎衰竭。「漢他病毒肺症候群」通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。

在確診為漢他病毒肺症候群前視情況給予必要之抗生素治療，及早給予特別照護以迅速矯正肺和血液電解質之平衡。

●飲食業者留意環境衛生 留意防鼠措施

疾病管制署呼籲，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角；餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等業者應留意環境衛生，驅除建築物中的鼠類，及採取相關防鼠措施，防範疫情發生。

●發現鼠類排泄物 應密封丟棄並消毒

疾管署提醒，農曆春節將至，提醒民眾大掃除時，如發現鼠類排泄物，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後清除，由外往內擦拭汙染區域，再使用清水擦拭；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。