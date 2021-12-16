指甲外觀不僅和指甲的健康狀況有關，身體是一整組的，出現疾病也會在各處留下蹤跡，包括指甲。大灣健全診所家醫科王威傑醫師提醒，平時可多觀察指甲狀況，以利發現異常盡早檢查，有些情況甚至與癌症、腎病變、心臟病有關。

●指甲看得出健康？醫：身體健康也會影響指甲。

王威傑醫師表示，身體的健康狀況會影響指甲生長，自然也可以從指甲觀察，各別都可能暗示著身體當前的狀況，而有些情況甚至還可以再細分。

.直條紋：

直條紋的指甲，若是有出現突起、且在大拇指上，大多為正常老化的良性現象，不必緊張。但直條紋且散發性地出現於幾指，就可能與指甲失養症、修指甲錯誤、長期咬指甲、摩擦、接觸化學用品等有關。

而若出現線狀出血，除了受傷以外，也包括可能為細菌性心內膜炎、硬皮症。若出現較寬的直黑條紋，且只出現於一隻手指，就要特別小心，尤其是東方人，此很有可能為黑色素細胞瘤，為皮膚癌的一種。

(圖/今健康提供)

.橫條紋：

橫條紋大多為為白色，若在多個手指發現，且有多條凹陷的痕跡，其可能為梅爾克氏線，因身體血中蛋白不夠或流失，造成甲床水腫而起，需考量蛋白質流失的原因為何，如腎病變症候群、化療後等。

而多指、且每指呈現單條橫條紋、凹陷，則可能為博氏線，常見於以往曾出現重大生命危機者，如休克、心肌梗塞、嚴重感染、燒燙傷等。此情況嚴重時可能會造成整個指甲脫落。

至於橫白粗條紋，通常一隻手指只有一條，也可能出現於各手指，用力壓可能會暫時消失，此可能為米氏線，常見與砷中毒等重金屬中毒，或是後期腎臟衰竭、洗腎有關。而也因為起因通常都已有一段時日，因此白線也較粗。

.白斑、白點：

白斑、白點常見為散發性，各指甲皆可能出現，是一種屬於指甲基質角化異常的良性現象，原因與外力、生活壓力有關。因此可多檢視最近生活是否常有外力影響指甲，或有重大的生活壓力。

.凹陷變薄：

凹陷變薄的指甲，主要和乾癬及甲床分離有關。若為乾癬，常見為多指、未必每指都會有。若是甲床分離，原因則可能與外傷、太常碰水等有關，而乾癬、甲狀腺亢進、異位性皮膚炎、接觸化學物質等也可能使得甲床分離。

.容易脆裂：

指甲容易脆裂的情況，可分成厚和薄的來看。若為厚的，可能和灰指甲有關，但也有皮膚癌中的鱗狀細胞癌的疑慮。薄的常見出現凹陷湯匙狀，此情況大多與缺鐵性貧血有關。

.近端較白、遠端較暗沉：

此情況可視指甲遠端的暗沉範圍及顏色來看，若遠端暗沉較深、僅有約三分之一，其可能為泰瑞氏指甲，與年齡老化有關，但也有肝硬化、心臟衰竭等疑慮。而遠端若顏色較淺、範圍較大、約占一半，則可能為黑色素沉澱，常見出現於洗腎患者身上。

.杵狀指：

一般來說，兩手指甲背對背靠在一起，會有個菱形的空間，杵狀指則會合在一起沒有此空間。此情況常見為癌症的警訊，如肺癌，或肺部積膿，也可能是心包膜炎、心肺血管降流等問題，需多加注意。

(圖/今健康提供)

●發現指甲異常怎麼辦？醫：檢查出原因中的關鍵

許多民眾發現身體出現異常，多會打聽可以吃什麼來補，包括指甲問題，王威傑醫師提醒，指甲外觀異常雖然也可能與營養有關，但如前述，也可能藏有各種疾病、甚至是癌症等風險，且即便是營養缺乏所致，也不能單靠補充營養來改善，應從「原因中的關鍵」著手。

例如民眾觀察到指甲變薄、易裂，推測自己可能有缺鐵性貧血，應找出為何會缺鐵性貧血，如月經異常，那麼就得找出月經異常的原因並改善，而非胡亂補鐵。

又或者白色橫條紋的指甲，可能是因為蛋白缺乏，背後可能為腎病變使得蛋白不斷流失，因此再怎麼補也補不起來，此問題自然得尋求醫師協助，關鍵就在及早就醫，經檢查找出原因，以利治療及改善。

(圖/今健康提供)

●５種指甲異常盡速就醫，留意癌症等重大疾病！

王威傑醫師也從中特別提醒，５種情況應盡速就醫，別再觀察，因為這往往和癌症等重大疾病有關。包括了單一指脆裂的情況，可能為鱗狀細胞癌。單一指出現黑色、棕色紋路，可能黴菌感染或黑色素細胞瘤，也是癌症的一種。

而杵狀指則與肺部相關癌症有關。多指、單條的粗白線，則有金屬中毒的疑慮。多條痕條紋，則可能為腎病症候群，患者未必知道。上述情況就別再遲疑，盡早釐清原因，以免延誤。