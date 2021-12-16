11月3日，威京集團大動作舉辦CIS發表會，現場賓客雲集，揭示「威京小沈」江湖再起的企圖心。

久未露面的沈慶京接受《遠見》專訪，暢談自己戲劇性的人生起伏。

我這個人，一輩子爭議呀！」站在自家總部大樓辦公室，74歲的威京集團主席沈慶京回憶此生，不禁一聲長嘆。

久未公開露面的他，特地選在受各國關注的COP26（第26屆聯合國氣候變遷大會）會期間的11月3日，大動作在威京集團的台北總部，舉辦全新CIS企業識別系統與ESG理念發表會。

現場賓客雲集，台北市長柯文哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、海基會董事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、台達電董事長海英俊、華南銀行董事長張雲鵬等，將威京集團總部擠得水泄不通。

CIS發表會展現豐沛人脈

但對比於這場意氣風發的盛會，其實，沈慶京並未無事一身輕，旗下由鼎越開發主導、京華城改建的「京華廣場」土建融案聯貸案，因央行「打炒房」選擇性信用管制，加上公股行庫怕特殊買賣土地難鑑價，影響聯貸規模調降；而另一個備受注目的「陶朱隱園」，90億元的聯貸案即將到期，一樁樁都考驗著沈慶京。

儘管如此，這場沈慶京親自籌辦的CIS發表會，仍聚集了北台灣產、官界200多名聞人。在這場威京的綠色轉型發表會中，也大大展現沈慶京的「人脈」，更被視為是其江湖再起的「暖身秀」；「威京小沈」要向眾人揭示，沉寂多時的威京集團，已整裝完備，即將再次登台。

當日台上，沈慶京一臉豪氣干雲的揭示新CIS企業識別，京華廣場已順利通過都審，取得50％獎勵容積，就連陶朱隱園，最快也將於2022年「解封」開賣。

走下台，沈慶京卻語帶委屈強調，10年前，他便力排眾議，啟用當時法國的新銳建築師文森．卡勒博（Vincent Callebaut），即使特殊旋轉式建築讓工時與造價成本高出三倍，仍堅持打造猶如「城市垂直森林」的綠宅，每戶總價逾18億元的「陶朱隱園」。

面對外界質疑陶朱隱園「曲高和寡」，沈慶京不止一次霸氣回應，自己蓋的是藝術品，而非豪宅，語氣裡頗有「先行者」不被理解的孤傲與無奈，他坦承，一路走來，孤獨至今。

2019年，陶朱隱園總算成交一戶，卻遭質疑是「左手賣右手」為行情定錨的做價交易。集團另一指標，京華城熄燈求售，卻三度流標，眼看聯貸案即將到期，不想心血被同業標走，沈慶京再度出招，決定讓集團旗下中石化轉投資鼎越開發，以372億元高價搶標，氣走興富發的300億元。任憑外界批評，沈慶京依舊堅持「做自己、走自己的路。」

只要有一點機會，就放手一搏

「堅持做自己」的沈慶京面對《遠見》記者來訪，坦然自述過去，亦毫不避諱自剖「一生爭議」，因不願輕易認輸，堅持逆勢突圍，也因為好打抱不平、好為人出頭，而惹了不少麻煩。

好比說，祖籍福建，閩南語是他的母語，出生在南京，最後在台灣眷村裡長大。在學校，他被當成外省人，回到村裡，他又成了本省閩南人，從小處在「兩面不是人」的矛盾中，他開始武裝自己，打架、混幫派，蹺課、圍事……，他逐漸從小太保，混成大流氓。甚至，最後鋃鐺入獄，成了前科犯。

沈慶京極力想擺脫這段不堪的印記，為徹底脫離黑道，出獄退伍後，他強迫自己去跑船。沈慶京形容，與兒時「玩伴」怎會沒感情，但就像談戀愛，離不開時怎麼辦？「就用空間與時間來爭取距離。」他強調。

沈慶京20歲出頭下船，那是台灣經濟起飛的1970年代，對商機敏銳的他，嗅到紡織品配額買賣誘人商機，1974年創立威勇貿易，短短三年，從報關行小弟，成了年賺近千萬元的「配額大王」，還跟當時的商界大亨，中興紡織董事長鮑朝橒結成忘年之交。

已逝知名作家柏楊曾撰文形容沈慶京，在那個配額買賣充滿詐欺的年代，他卻堅持以「誠信立足」，不隨波逐流做假配額，讓他的特立獨行，成了同業間最被議論的人物。

1980年代，沈慶京將威勇更名威京，從配額買賣轉進股市與土地開發，挾25億元雄厚資金，成了資本市場「喊水結冰」的主力之一，與雷伯龍等人並列股市四大天王。

當時的他不可一世，不但大手筆標下京華城舊址唐榮鐵工廠，規劃台灣首座大型購物中心。更在兩岸還未開放探親時，贊助藝人凌峰赴中國大陸拍攝《八千里路雲和月》。雖最後促成兩岸解禁，卻也因遊走法律邊緣，讓他的「爭議事件」再添一筆。

一生都在衝撞體制，絕不能輸

沈慶京形容，自己一生都在衝撞體制，但他從未後悔，唯一後悔的是，不該承諾當時中工與中石化民營化的責任，這一場戰役，讓他初嘗從滿手現金，淪為負債累累、仰賴紓困的敗將滋味。他回憶，最慘時，他身上連搭計程車的錢都掏不出來。

華南投顧董事長儲祥生曾是他京華證券的舊部屬，他形容，沈慶京很敢搏，只要有任何一點點機會，他就會放手一搏。

熬過那段不堪回首的人生低潮，沈慶京依舊不改其「無懼爭議」個性，將落成僅十餘年的亞太會館打掉重建陶朱隱園；耗時14年嘔心瀝血打造的京華城，僅十餘年，他說拆即拆，毫不戀棧。

唯一留下的，是高掛在他辦公室入口，一幅京華城熄燈前的最後華麗，他親筆簽名寫著，「幻滅之恥，不敢忘懷，願我同仁，創新雪恥。」是警惕團隊，更像是時刻提醒自己，寧願一生爭議，也要雪恥，不能輸。

◎威京集團事業版圖

地產：中華工程、中工機械、京捷建設、鼎越開發

石化：中石化、中石化綠能、兆欣化工

其他：沈春池文教基金會、喜滿客影城

◎沈慶京

現職：威京集團主席 出生：1947年

學歷：基隆水產學校

經歷：

1971年 出國跑船

1974年 創辦威勇貿易，從事紡織配額大王買賣，後一度被稱為配額大王

1985年 成立威京開發，轉型金融投資、土地開發等業務。一度被資本市場稱為「股市四大天王」

1987年 投資拍攝〈八千里路雲和月〉，當時政府尚未開放兩岸探親

1988年 創辦京華證券

1994年 承銷中工與中石化民營化業務，成為大股東

2001年 耗時15年、斥資240億元籌建之京華城開幕

2018年 全球首座旋轉式建築陶朱隱園完工，業界盛傳每坪開價逾600萬元

2021年 威京集團推出全新CIS強調ESG理念

本文作者：林鳳琪

(本文摘自《遠見雜誌12月號426期》)