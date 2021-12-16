以前智慧型手機剛上市時，由於操作複雜，很多人認為老人家不會使用，因此市面上也有專為老人設計的最簡單手機。不過這個情況正在迅速改變，智慧手機逐漸普遍並融入日常生活後，許多生活上比較寂寞的老人家從智慧手機上找到了打發時間的樂趣，愈來愈多樣化的手機遊戲市場上，銀髮族成為手遊與電子遊戲行業最新的增長點，而隨著兩岸都已先後步入老齡化社會，電子遊戲行業也抓緊並積極開發這個未來最具成長潛力的市場。

佔據網路上極大份量的電子遊戲業與手機遊戲業，長期以來都是以青少年或年輕人為主要開發的市場，但是市場經常在人們尚未注意的時候悄悄改變。根據大陸網路巨頭百度公司所屬的百度行銷研究院在7月發表的研究報告顯示，有越來越多的老年人開始接觸電子遊戲，目前大陸60歲以上的銀髮族玩電子遊戲的人數高達5700萬人，而且持續地快速成長。

日本85歲銀髮族若宮正子是目前全球最年長的蘋果手機APP開發者，銀髮族在手機應用與遊戲中的地位逐漸受到重視。圖為若宮正子與蘋果執行長提姆．庫克在開發者大會上交談。（圖／推特@taromatsumura）

很多人認為老人家對這種玩意兒沒興趣，但經過調查發現，很多老人家認為電子遊戲不只是排遣寂寞，更是與孫子交流的重要媒介，還能成為朋友或親戚間互動的話題，有些人甚至在網上開起了遊戲直播，吸引了大量的年輕網民參與。

有越來越多的老年人開始接觸電子遊戲，目前大陸60歲以上的銀髮族玩電子遊戲的人數高達5700萬人，而且持續地快速成長。（圖／微博）

中國大陸60歲以上人口約有2.5億，預計到本世紀中葉將超過4.8億。根據中國社會科學院9月份發佈的一份報告，其中約有 23% 的人玩手機遊戲。另外，調查也發現有超過 95% 受訪的成年子女不反對年老父母玩電子遊戲。這些年手機遊戲快速發展，城市內老人家手上也普遍有智慧手機，更多退休人員成為手遊玩家，在新冠疫情大流行後，人際間交往大幅減少，在家中時間增加，手機遊戲不只打發時間，還能成為與孫子互動的話題。而與朋友聚在一起打麻將機會少了，透過網路在手機上打麻將也能作為替代。

然而，大陸電子遊戲產業估值約2800億人民幣，現在連未成年的遊戲產品都大量上市，退休玩家與銀髮玩家人數爆發式增長時，仍未見到專為銀髮族身心條件與商業思維設計的電子遊戲，相對於他們擁有更長在線時間與消費能力，市場深厚的開發潛力有著廣闊的前景。

許多年輕人想為家中退休老人尋找合適的電子遊戲，但市面上專為老人開發的遊戲仍極罕見。（圖／PTT網頁截圖）

銀髮族遊戲人數的增長可與前陣子大陸官方出台新法規限制未成年人玩遊戲有關，許多登錄的銀髮族玩家帳號可能實際上是讓給家中未成年人使用，因此調查到的成長數據可能有些水分。但是如果與全球的數據做比較，銀髮族玩家仍是電子遊戲產業的高成長族群。

在歐美國家的銀髮族組隊參加電子遊戲競賽的現象愈來愈普遍。（圖／網路）

根全球網路指數（Global Web Index）在今年4月發布報告指出，全球55至64歲的玩家數量自2018年以來增長了32%。顯然這種成長趨勢在疫情大流行之前已經相當明顯。以美國為例，疫情之前的2019年，美國中老年人在電腦和遊戲機、遊戲和配件上的總支出達35億美元，這數字相當於2016年的6倍。在歐洲電子遊戲愛好者比例也很高，45-64歲的遊戲玩家約占23%。

銀髮玩家一多，玩家主播與明星更不斷推動市場成長。瑞典有個退休老年人組成銀髮狙擊隊，成員都在70歲以上，也因為這樣的特色而在電子遊戲圈走紅。去年日本有一位91歲的女玩家森濱子，被金氏記錄認證為全球最年長的遊戲玩家。北京一名61歲的銀髮族電子遊戲主播最近成為網路上熱門話題，這位自稱「骨灰級玩家」的疾風大爺在英雄聯盟直播圈內很出名，在抖音上更有百萬粉絲。不論西方或東方，銀髮族加入電子遊戲市場是共同的趨勢。

年逾6旬的北京疾風大爺（右）是大陸電子遊戲界的名人，在抖音有上百萬粉絲，經常受邀參加電子遊戲業者的活動。（圖／搜狐網）

從健康的角度來說，有不少研究都聲稱電子遊戲也能對大腦的健康產生正面影響，對於生活日趨單調的老年人來說，是一種很不錯的神經反應與思考鍛煉。比較起其他活動，電子遊戲對場所的要求較低，網路連線也不用真的聚在一起，減少暴露在高風險公共場所的機會。至於對開發商來說，他們現在的玩家都會變老，但玩遊戲的興趣不見得會全數消退，只要針對這個族群設計他們需要的產品，市場用戶就有長期粘著度。