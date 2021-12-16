Omicron 病毒帶有大量突變位點，具有高傳染力。儘管目前全球確診者多以輕、中度症狀為主，13 日英國傳出首例因感染 Omicron 死亡個案，使得英國首相加強推動第 3 劑疫苗施打計畫。不過也有相關研究指出 Omicron 可逃避疫苗保護力，全球仍在持續監測現有疫苗抗 Omicron 能力、以及有效施打劑量為何。

中國食品藥品檢定研究院（National Institutes for Food and Drug Control）團隊，率先發表針對疫苗對 Omicron 保護力的同儕審查研究。他們指出，即使施打第 3 劑疫苗的免疫保護力也會被 Omicron 大幅削弱，影響程度更甚其他變種。成果刊登於《Emerging Microbes & Infections》。

●第三劑疫苗可抗 Omicron？

此項實驗從感染過新冠原始病毒株的康復者體內取出 28 份血清樣本，再以體外試驗（in-vitro）方式測試其感染 Omicron、其他 4 株 WHO 公告高關注變異株（含 Delta）、以及 2 株需留意變異株（VOI）情形。

先前研究認為感染過新冠、或者接種過疫苗者對 Omicron 病毒可產生「比基礎強」（stronger than basic）的保護力。在此實驗也證實康復者血清對 Omicron 的 ED50（50% 檢體有效劑量）高出其他病毒平均值。

不過實驗負責人王佑春研究員也指出，由接種疫苗或先前感染帶來的抗體濃度，會隨著時間逐漸消退，且 Omicron 病毒的免疫逃逸能力又比其他變種來得強，即使施打第 3 劑疫苗的保護作用也會被破壞。

●研究限制

需注意的是，本研究是在體外試驗條件下測試疫苗對 Omicron 的保護力，將來需要執行更多真實世界數據、擴大納入不同人種受試族群以進一步了解病毒特性。此外，此實驗感染測試的 Omicron 為人工合成病毒，也是本研究的一項變因。