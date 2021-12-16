隨著年齡增加，人體機能不斷損耗與老化，直接影響男士性功能下降，輕則導致陽痿早洩，嚴重者恐引發心血管危機！55歲莊先生，這半年和老婆親熱越來越力不從心，不是突然不舉就是途中軟下來，搞得他必須在老婆發現前，找個理由中途喊卡，免得面子掛不住！

●勃起功能障礙 常被視為心血管疾病警訊

台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師表示，勃起功能障礙（erectile dysfunction，ED）主要是陰莖動脈血管阻塞所致，常被視為心血管疾病警訊。由於陰莖血管較細小，當它阻塞50%，就會出現勃起問題，此時冠狀動脈，恐怕已有30%阻塞。台灣40歲以上男性，每2人就有1人勃起功能障礙，是三高疾病之後「第4項危險文明病」！

●勃起功能障礙嚴重恐有生命危機 三高患者是高危險群

陳煜醫師解釋，勃起功能障礙多與血管功能異常有關，患有肥胖、三高等代謝性症候群男性，會較早出現不舉或性行為時陰莖半軟不硬等勃起功能障礙；其中糖尿病患者，性功能障礙風險提高4.1倍；有周邊血管疾病問題者，性功能障礙風險提高2.6倍；憂鬱症患者性功能障礙風險亦提高1.8倍。

陳煜醫師進一步指出，在勃起硬度部分，臨床上也有4級硬度自我評量表，可以幫助男性準確評估自己的硬度。從第1級理想硬度的小黃瓜，到第2級輕度勃起功能障礙的帶皮香焦，甚至第3級中度勃起功能障礙的剝皮香蕉，一直到第4級如蒟蒻般的重度勃起功能障礙。

●50歲以上勃起功能障礙患者無病識感 逾8成中斷治療

台灣男性學醫學會常務理事蔡維恭醫師說明，門診中，勃起功能障礙患者多數患有高血壓、高血糖、高血脂等慢性疾病，有些則是體型肥胖，除了性慾變低、閨房表現不佳，半途而廢者大有人在；值得注意的是，年輕患者有增加趨勢，而且，年輕患者就醫時通常已達中度、重度，近5成更有嚴重勃起功能障礙。

在勃起硬度部分，臨床上有4級硬度自我評量表供男性自我評估。（資料來源／台灣男性學醫學會；圖／NOW健康提供）

台灣勃起功能障礙盛行率隨著年齡提升，50歲以上勃起功能障礙患者，自我感覺太過良好，多數不自覺已有輕到中度的勃起功能障礙問題。臨床治療上，陽痿患者多採取藥物治療，不過，患者中斷治療情況極高，治療半年後，8成患者都會放棄治療，其中藥效不如預期就是關鍵！

●傳統壯陽藥物副作用 新一代口服治療藥能克服

蔡維恭醫師認為，「壯陽藥物最重要的就是快、狠、準」，該發生作用時間不作用就等於沒用！持續時間不夠長，還不如不開始！而是傳統壯陽藥物會出現頭痛、消化不良、臉潮紅、肌肉疼痛等副作用，甚至還會出現視覺異常（藍視症），有如電影「納美人」場景。

蔡維恭醫師指出，面對這些壯陽用藥的困境，幽谷終於露出曙光，醫界有了更優化的選擇！新一代口服治療藥物具有「開G快、低副作用」的特性，開機時間只要15分鐘，半衰期長達5小時，完全符合開G快、藥效剛剛好的要求，且作用專一性高，對於服用三高用藥的民眾，產生藥物交互作用的風險、副作用也較低，能夠滿足更多患者需求。