全台房價高，買房大不易，許多人選擇邊租屋邊存買房基金，導致時不時就容易出現租屋糾紛，有房東就上網抱怨，遇到一名租客竟要求格局要「廁所左、廚房右」的房型讓他相當傻眼，這還不打緊，當房東回應沒有這種房型，可能要找40坪以上的公寓才能符合需求時，竟遭到租客封鎖，讓他相當困惑，文章引起網友們熱議，「以後遇到要租的開口『風水』二字，就封鎖先，租房還想要客變？不用浪費時間，房東也會挑房客。」

該名網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》發文表示，名下有一間空房招租中，吸引一位租客上門詢問，但傳照片給他後，卻被詢問是否有「廁所左、廚房右」格局的房子，甚至強調是因為風水問題才會提出此要求，「進大門後要先看到客廳再看到房間，最後才會看到廚房與廁所。」

原Po看到租客提出的需求後，馬上回應，「應該沒有這樣的房子吧？可能要找40坪以上的社區或公寓才會有這樣的格局，我住的公寓就是這樣子的。」沒想到，租客看到這樣的訊息後竟回應，「你都是這樣回覆客人的嗎？我遇過那麼多，還沒遇過這樣的耶，沒關係謝謝」，下秒就把原Po封鎖。

一連串的狀況讓原Po覺得相當傻眼，直說，「我買房子到現在，沒有研究過風水與方位的問題，所以我很直接的回應此租客，請問我的回應會讓相信風水的人，這麼不開心嗎，有人可以幫我解惑嗎？」

文章引起網友們熱烈討論，不少人安慰原Po幸好沒將房子租給他，「小廟容不下大佛，總比簽約後543好」、「叫她直接去買房子比較快吧，要求那麼多」、「這種人租下去才是痛苦的開始」、「以後遇到要租的開口『風水』二字，就封鎖先，不用浪費時間，租屋又不是買預售屋，還想客變咧！慢走不送，房東也會挑房客。」