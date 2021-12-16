國外一名實習生因為愛貓快死了向上級主管請假，結果竟被經理吼到哭，經理告訴她貓咪是動物不是人，「除非是人快死了才獲准請假」，經理對待實習生的行徑引發大批原本就對公司心懷不滿的員工心寒、「集體請辭」。

綜合英國《獨立報》（The Independent）姐妹網站Indy 100、美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，一名網友8日在美國社群網站Reddit上發布一篇題為「我是造成大規模辭職潮的渾蛋嗎？」（AITA for causing a mass quitting?）的貼文，貼文中他描述同事們原本就已經「受夠公司」，因為公司為了避免資遣員工而砍薪，但是後續又公布盈利創新高，卻又沒有把薪水調回來，或分配原本承諾每人的10%獎金。

薪水事件導致部門高達20%的員工離職，原PO原本打算撐到明年再離職，一直到他聽到一名主管對一名實習生大吼，讓員PO最後忍無可忍。

他說公司的一名實習生接到母親來電，告知愛貓快死了，實習生告訴主管實情，並且要求請假幾天。

不料主管卻對她大吼，告訴她「貓咪是動物」，「除非是人快死了，她才會獲准請假。」實習生最後哭著跑出辦公室。

原PO說不只他聽到主管罵哭實習生，他的整個團隊都有聽到，之後他們向全公司同仁發送電子郵件，表示主管和實習生的對話讓他們決定集體請辭。

這起事件搞到全公司都知道，最後一共引發20多名員工辭職。

原PO後來被這名經理訓斥，不過惹出事端的經理也被懲處，工作可能不保。

原PO在貼文中表示，不會對受到懲處的經理感到抱歉，「因為他是個爛人」，但是經理的家人將會受到衝擊，因為這名主管除了操作PPT以外什麼都不會。

針對原PO的行為，不少網友表示支持，他們說是經理自己的行為導致自己被開除。