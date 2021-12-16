每年10月至隔年4月，是芹菜的盛產期，市場上可以見到粗莖的西洋芹和細莖葉茂的本土芹菜等不同種類。營養專家指出，芹菜可以養護心血管、幫助穩定血壓，又能通腸、排毒，甚至吃了味道重的食物，還能有助潔淨口腔氣味，被稱為「廚房裡的藥物」。不過許多人料理芹菜的時候，總是把葉子拔光丟棄，只留下莖梗食用。對此，營養師疾呼：千萬別再把葉子丟了！

●芹菜食療效果多 助提高免疫力

陳彥甫營養師指出，不管哪種芹菜，都含有豐富的芹菜素，這是一種類黃酮營養素，可以抑制癌細胞增生、降低癌細胞活性。

根據食藥署食品營養成分資料庫數據，芹菜去蒂及葉後，每100公克熱量僅有12大卡，還含有1.3公克膳食纖維、313毫克鉀離子、83毫克鈣離子，以及398微克的β-胡蘿蔔素等營養素，屬於高鉀、高纖蔬菜。

除此之外，芹菜中特有的活性物質苯酞類，可以降低神經肌肉過度興奮，放鬆心臟周圍的平滑肌，幫助心跳維持規律，也有降血壓的效果。

另外，芹菜的膳食纖維，對於調節膽固醇、維持腸胃消化道順暢都有幫助，可以藉此刺激腸胃蠕動，將食物殘渣與有害物質排出體外，因此也有排毒功效。

想要去除芹菜葉苦味，可以先用滾水燙過後撈起，再拌上橄欖油、沙拉醬等調味涼拌即可。(示意圖/Shutterstock)

●芹菜葉味苦但營養高 料理多一步就OK

由於芹菜葉吃起來帶苦味，因此大多被撿摘丟棄。對此，中醫師楊淑媚指出，事實上，芹菜葉所含的維生素Ｃ和胡蘿蔔素的含量比芹菜莖更多，最好整株都吃。

如果想要消除芹菜葉苦味，楊淑媚中醫師建議，可以先把芹菜葉在沸水中燙一下，去除苦味後，再調味涼拌，別有風味。此外，不敢吃香菜的人，也可以考慮以芹菜葉替代，增添食物另類香氣。

農糧署也推出芹菜葉肉餅，做法很簡單，是餐桌配菜的新選項。

陳彥甫營養師也提醒，芹菜中的β-胡蘿蔔素與油脂結合後，會更容易被人體吸收，建議可用優質橄欖油涼拌或是快炒，不宜加醋，也不要久煮，就能吃進滿滿營養素。

不過要提醒的是，即使芹菜有助調控血壓，但鈉含量高，過量仍會使血壓波動；同時西洋芹的粗纖維含量，比本土芹菜的來得多，如果容易腹瀉、體質較寒者，還是要注意減量食用。