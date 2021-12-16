美國「有線電視新聞網」（CNN）14日報導，科學家們發現，守衛南極「末日冰河」（Doomsday Glacier）的冰棚（Ice shelf），可能在3至5年內崩塌，導致冰河加速融化、引發海平面升高，對各國沿海造成「災難性」影響。

根據報導，研究人員在於路易斯安那州紐奧良市舉行的美國地球物理學會（American Geophysical Union）2021年秋季會議中，公開11月拍攝到的衛星影響；科學研究組織「英國南極勘測」（British Antarctic Survey）海洋學家戴維斯（Peter Davis）指出，在暖流影響下，史威茲冰河（Thwaites Glacier）的冰棚表面已遍布裂縫，顯示其結構愈來愈脆弱，可能在3至5年內瓦解。

美國科羅拉多大學（University of Colorado）國家冰雪資料中心（National Snow and Ice Data Center）資深科學家、國際史威茲冰河協會（International Thwaites Glacier Collaboration）主席史坎伯（Ted Scambos）警告，雖然該冰河不會立即融化，但將在數十年內帶來「十分戲劇化的結果」。

「英國廣播公司」（BBC）指出，史威茲冰河又被稱為「末日冰河」，因為其融化不僅將導致全球海平面上升約65公分，也會讓附近冰體的融化速度進一步增加，可能使全球海平面上升達2至3公尺。海平面大幅上升將對台灣等海島，以及大陸國家的沿海城市造成「災難性影響」，且源自海洋的颱風等天氣現象也會威力大增，本來千年一度的超強風暴，未來可能僅須數年便會重複出現。