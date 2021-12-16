46歲「姐姐」謝金燕出道多年仍保持凍齡美貌和前凸後翹好身材，不時會透過社群網站分享生活點滴，近日她就曬出一段15秒扭腰片，並露出超狂川字腹肌，好身材讓眾粉絲讚嘆連連。

這兩天北台灣氣溫回暖，難得放晴，謝金燕便開心在IG發文：「天氣太好，扭一扭慶祝一下」，只見她身穿灰色短版上衣、桃紅色圓點長褲，在家對著鏡子扭動，尤其短版上衣，令她中空露出一截纖細蠻腰，隨著音樂前後擺動，馬甲線更清楚可見，結實好身材一覽無遺。

影片一PO出，許多粉絲羨慕留言「這是炫腹」、「姐姐太性感了啦」、「腰瘦啊 太腰瘦了」、「姐姐的舞感好好 隨便扭扭都好看」、「這腹肌太厲害」、「、「這個身材根本是我的目標，太完美了」，藝人黃小柔也佩服狂讚「好腰！好腰」，謝金燕則回應自虧「我的腰其實有點問題」。

謝金燕除了身材保持得好，臉蛋也是出名凍齡，日前她到台中出席活動，分享一系列工作照外，還直接放送大卸妝的照片，沒了招牌眼妝的素淨臉蛋，狀態依舊超好，完全看不出已經46歲。