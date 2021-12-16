基進黨陳柏惟遭罷免後，民進黨派出林靜儀補選中二選區，對決國民黨顏寬恒，並由前交通部長林佳龍擔任競選總部主委，林佳龍15日在後援會上稱媽祖要林靜儀參選，更稱「我有感應到」，讓鄉民全炸鍋，怒轟林佳龍根本沒救了。

林佳龍15日上午前往彰化南投林靜儀後援會拜票，語出驚人表示，自己感應到了媽祖指示，要林靜儀出來參選，發揮媽祖「聞聲救苦」的精神，更稱媽祖名叫林默娘，是林家的祖姑，自己姓林，林靜儀也姓林，要發揮媽祖精神服務照顧中部選民。

林佳龍說，林靜儀是婦產科醫生，催生了7000多個孩子，視病如親，此地不僅是媽祖的信仰圈，也是中彰投生活圈，有很多親友，是對手所沒有的優勢，呼籲大家要力挺林靜儀。

影片曝光後，不少鄉民看傻眼，痛罵林佳龍：「前交通部長現在還會通靈了」、「這人怎麼墮落成這樣」、「毫無下限」、「你怎麼沒感應到台鐵會出事」、「乾脆說陳亭妃託夢好了」、「當初側翼怎麼酸媽祖的乾兒子」、「一個媽祖各自表述」、「怪力亂神」、「這人真的沒救了」、「騙神仔2.0」、「這種失智的話也能說出口」。