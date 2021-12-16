《正常發揮》

四大公投將在18日舉行投票，進入最後倒數階段。資深媒體人李艷秋指出，統治者已經把公投打成亡國保衛戰，在野黨和民團還在拿數據、秀史料、談理論，跟總統蔡英文根本是平行時空，難怪民調大翻轉，她並稱公投的內容，真的不重要了。對此，前民進黨立委郭正亮加一句話說，「如果連反萊豬都可以翻盤，那2024就提前結束了」。

李艷秋14日在臉書表示，這次公投，可能是最後一次，也是唯一一次，在民進黨極權統治孵化之前，民眾可以表達強烈警告的機會。公投的內容，真的不重要了；讓四個公投過，警告蔡英文，妳沒有資格不斷的分裂人民，不同意見者就是中共同路人這個把戲，要徹底被終結；不是附和民進黨「對」，才是台灣隊，人民才是台灣的主人，台灣的民主，不是妳説了算。因為很重要，所以再說一次，公投的內容，真的不重要了。

針對李艷秋的說法，郭正亮15日在中天政論節目《正常發揮》表示，他要加一句，就是「如果連反萊豬都可以翻盤，那2024就提前結束了」。

另外，針對總統蔡英文為了慶祝官方IG突破90萬人追蹤，親自拍攝影片以「快問快答」方式回答網友問題，時事評論員朱凱翔則認為，不知道拍這個影片對公投有什麼幫助，可能是因為現在公投很多的議題裡，年輕人一反過去選舉的一些狀況，比較傾向投下同意票，在4個公投題目，都是這樣子，當然或有高低。年輕人可能跟民進黨過去想像的有點逆風，所以蔡總統在這個時間點，才重新回到網路上，去走她這一套。

朱凱翔表示，國民黨不能放棄公投的原因，是因為很多年輕人在公投議題上，是跟民進黨逆風的，所以必需找機會去跟年輕人站在一起。年輕人相對是比較接近科學和專業，不會那麼貼近很多政治性的宣傳，是真的可以好好的講事情，國民黨千萬不能放棄這個機會，去跟年輕人作連結。