台北捷運公司日前於中正紀念堂拍攝「浪漫生活捷運站」宣傳影片，邀請偶像男團「B.T.O.D」與偶像女團「PER6IX」團員明慧與采婕，參與此次臺北捷運公司「浪漫生活捷運站」的拍攝，他們在捷運站玫瑰花海熱情求愛。

為了這次的影片，B.T.O.D也付出了相當大的心力，除了團員最擅長的舞蹈編排之外，團員淇揚也特別操刀這次的影片配樂，過程中與拍攝團隊多次討論，才編出合適的音樂。至於這次與PER6IX的合作，張龍則笑稱：「這次跟PER6IX是先分開練，現場直接搭舞，在捷運站直接排練，站在售票機前面排，還蠻好玩的。」

而近期團員張龍的膝蓋舊傷復發，之前車禍留下的後遺症造成張龍練舞時的一些困擾，其他B.T.O.D的團員們大展「團員愛」，透過舞蹈編排，分擔張龍的負荷，而張龍也傳出可能要在一月動刀，治療膝蓋，B.T.O.D也與粉絲一起集氣，希望張龍早日康復。