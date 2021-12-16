女研究生小美2年前到台中按摩，王姓男按摩師竟趁機多次按摸私處，她害怕遭男性侵犯，不斷表明：「我是女同志」，「無法跟男生做那種事」，甚至備受精神折磨為他「口交」，但最後仍慘遭強制性交得逞。小美痛心報案控訴，要他尊重、不要再傷害女性。

王男否認涉強制性交，辯稱女方並不反對，沒推開他。一審依強制性交罪判處王男徒刑3年10月，王男不服上訴，遭台中高分院駁回，維持原判，全案仍可上訴。

就讀研究所的外籍學生小美，到台中期間因全身痠痛，在2019年8月26日晚間到網路搜尋到的1家高評價店按摩，沒想到竟誤進黑店。該家按摩店老闆兼按摩師的王男，曾因按摩女客時趁機碰觸私處，被判刑3月確定，才在2017年6月間繳清罰金，竟未悔改。

小美指控，王男帶她進店內房間，要求她脫衣趴在按摩床，按摩肚子時多次有意無意觸摸她私處，還直接問：「我可以摸妳生殖器嗎？」，她嚇傻一時無法反應，王男動作得寸進尺，她怕被侵犯反覆說：「不要」、「我是女同志」，表示不願與男性發生性行為。

豈料，王男竟變本加厲手淫逼近，小美迫於無奈答應幫他口交，身心俱疲說明：「無法跟男生做那種事」，試圖推他反抗，但仍慘遭強制性交得逞。事後，王男還跟她要Line，小美回：「不行，我有女朋友」，離開現場後，告知友人並報警。

小美在法庭痛苦表示，她怕被性侵、被殺，對她來說，「這是一個精神折磨，唯一的想法就是活下去，他說什麼、我就做什麼」。她回想說：「當時想以降低傷害的方式跟他談，可能因為我不敢反抗、一直退讓，讓他覺得我可能可以」等語。

她當庭控訴，報案就是想要告訴被告，這件事情是不對的，他必須尊重女性的生命，不能夠隨意對待任何生靈，不要再傷害更多的女性，如果他改過自新的話，他自己還有很長的路要走，請他改過自新、反省，報案的目的就交給「正義」了。

王男坦承，沒有獲得女方明確回應願意，但否認涉強制性交，辯稱女方僅說1次是「女同志」、「不要」，他未使用強暴脅迫手段，她從頭到尾都沒有推開，他認為她是有意願的、不反對，他並不知道她是怕被性侵，才主動說要幫他口交。

二審法官認定，小美已多次表示：「不要」、「我是女同志」，自揭性傾向顯然是表示「不願與男性發生性行為」，已表達「不願意」的意思。縱使王男未使用強暴、脅迫手段，不能以女方未激烈反抗，就認定猥褻性交等行為未違反女方意願，全案駁回，維持原判。