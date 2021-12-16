美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，在通膨威脅升高之際，將更快結束債券購買計畫。點陣圖顯示，聯準會官員預計明年將加息多達3次，但估計通膨將下降。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）在結束為期兩日的會議後作出結論，仍將基準利率維持在0%至0.25%區間不變。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對美國經濟前景持樂觀態度。他表示，美國經濟成長仍將「強勁」，即便通膨率超過聯準會的2%目標。（編輯：陳正健）1101216