美聯準會維持利率不變 將加速縮減購債 料明年加息3次 05:472021/12/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美聯準會維持利率不變 將加速縮減購債 料明年加息3次。美國聯準會。圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，在通膨威脅升高之際，將更快結束債券購買計畫。點陣圖顯示，聯準會官員預計明年將加息多達3次，但估計通膨將下降。 聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）在結束為期兩日的會議後作出結論，仍將基準利率維持在0%至0.25%區間不變。 聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對美國經濟前景持樂觀態度。他表示，美國經濟成長仍將「強勁」，即便通膨率超過聯準會的2%目標。（編輯：陳正健）1101216 匯豐：聯準會將在5個季度期間升息4次 《韓股》觀望聯準會決議＋國內確診創新高 韓股走弱 #3次 #通膨 #結束 #聯準會 #仍將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國通膨飆 實質利率40年最低 04:102021/12/15 財經要聞 投資台灣三大方案 經長證實明年起延長3年 14:062021/12/15 財經 股匯雙漲 新台幣終結連三貶 16:242021/12/15 財經 第一金投信：AI指數觸年線 進場勝率高 04:102021/12/15 專題周報 《金融》匯豐銀：數位轉型催化 台灣半導體具板塊優勢 12:332021/12/15 財經 靜待今年最後一次FOMC會議結果 美股3大指數齊開低 22:482021/12/15 財經 CNBC調查：Fed明年3月結束購債 6月開始升息 22:312021/12/15 財經 《國際金融》科技扯後腿 歐股連5黑 09:432021/12/15 財經 《金融》匯豐：明年投資側重亞洲 首選4市場、台灣入列 12:162021/12/15 財經 《基金》11月投信基金規模寫次高 增減前3出列 11:252021/12/15 財經 野村投信：2022年震盪回檔掌握機會逢低布局 可拉高勝率 16:332021/12/15 財經 國際熱門新聞 美聯準會維持利率不變 將加速縮減購債 料明年加息3次 - 國際 - 中央社 減緩攝護腺癌患者病情惡化至少10％ 研究教你怎麼吃 - 國際 拜登提名華裔冰后關穎珊任貝里斯大使 - 國際 - 中央社 美參院通過國防授權法案 邀台參與環太軍演 - 國際 - 中央社 立陶宛倒閣危機大逆轉 他下台負責 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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