聯準會加速退場 美股收高 道瓊上漲383點 05:502021/12/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯準會加速退場 美股收高 道瓊上漲383點。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）宣布，將於明年3月結束疫情期間實施的購債措施，美國股市3大指數今天收高。 道瓊工業指數上漲383.25點，或1.08%，收在35927.43點。 標準普爾500指數上揚73.66點，或1.59%，收在4707.75點。 以科技股為主的那斯達克指數揚升327.94點，或2.15%，收在15565.58點。 費城半導體指數漲升140.05點，或3.69%，收在3934.46點。（譯者：陳正健）1101216 聯發國際元月上櫃 連鎖店深耕北美 匯豐：聯準會將在5個季度期間升息4次 #收在 #收高 #聯準會 #退場 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》觀望聯準會決議＋國內確診創新高 韓股走弱 12:162021/12/15 財經 股匯雙漲 新台幣終結連三貶 16:242021/12/15 財經 英特爾要產能 台積電翻紅重返600元 航海王撐盤 台股收復17600點 11:092021/12/15 財經 操盤心法－電子股作帳轉結帳 整理換手再攻 04:102021/12/15 證券．權證 宅經濟發威 遊戲股回神 04:102021/12/15 證券．權證 第一金投信：AI指數觸年線 進場勝率高 04:102021/12/15 專題周報 《日股》觀望Fed決議 日經指數早盤近收平 12:502021/12/15 財經 《國際金融》科技扯後腿 歐股連5黑 09:432021/12/15 財經 資金湧入 12檔銅板股狂歡 04:102021/12/15 證券．權證 《港股》傳美報復 港股翻黑 17:052021/12/15 財經 《基金》11月投信基金規模寫次高 增減前3出列 11:252021/12/15 財經 國際熱門新聞 美聯準會維持利率不變 將加速縮減購債 料明年加息3次 - 國際 - 中央社 減緩攝護腺癌患者病情惡化至少10％ 研究教你怎麼吃 - 國際 拜登提名華裔冰后關穎珊任貝里斯大使 - 國際 - 中央社 美參院通過國防授權法案 邀台參與環太軍演 - 國際 - 中央社 立陶宛倒閣危機大逆轉 他下台負責 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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