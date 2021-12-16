美國聯邦準備理事會（Fed）宣布，將於明年3月結束疫情期間實施的購債措施，美國股市3大指數今天收高。

道瓊工業指數上漲383.25點，或1.08%，收在35927.43點。

標準普爾500指數上揚73.66點，或1.59%，收在4707.75點。

以科技股為主的那斯達克指數揚升327.94點，或2.15%，收在15565.58點。

費城半導體指數漲升140.05點，或3.69%，收在3934.46點。（譯者：陳正健）1101216