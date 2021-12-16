美國聯準會為對抗通貨膨脹，今天宣布加快縮減COVID-19疫情爆發後支撐經濟的購債計畫規模，官員預期明年至少3度升息，實施近兩年的超寬鬆貨幣政策接近尾聲。

眼見通膨居高不下，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）兩週前暗示貨幣政策緊縮時程將加快，最快明年春季調升目前趨近於零的基準利率。聯準會最新決策結果在市場預期內，隨著政策變數消除，美股午盤一掃連日回檔陰影，買盤湧現。

3大指數在聯準會決策結果公布後拉高。道瓊工業指數終場勁揚383.25點，漲幅1.08%，收在35927.43點。標準普爾500指數上漲75.76點，漲幅1.63%，收在4709.85點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲327.94點，漲幅2.15%，收在15565.58點。

聯準會官員11月初同意以每月減碼150億美元的速度，縮減原本每月購債1200億美元的刺激措施。他們在最新集會決議每月減碼金額倍增至300億美元，明年1月收購600億美元的美國公債及房貸擔保證券（MBS），購債計畫預定明年3月退場。

根據聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明，聯準會官員提到通膨率超過2%的目標已達成，勞動市場狀況達到他們認定的充分就業前，聯邦資金利率目標區間應保持在0%至0.25%。

聲明寫道，聯準會加快縮減購債規模的理由是「通膨情勢發展與勞動市場進一步好轉」。

聯準會希望先結束購債再調升基準利率，今天這項決策為明年春季升息吹起前奏曲。根據最新預測，聯準會多數官員預期明年3度調升基準利率1碼（0.25個百分點），2023年及2024年分別兩度升息。

鮑爾在會後記者會表示：「經濟情勢發展與前景變化使貨幣政策有必要如此演變，政策將持續為經濟提供適當支撐。」

時間拉回去年3月，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重創全球經濟時，聯準會兩度緊急降息、基準利率砍到逼近零，示意無上限收購債券，並以多項緊急貸款計畫協助企業與地方政府度過難關，超寬鬆貨幣政策為美國經濟一年多來迅速復甦打下根基。

不過，消費需求回溫之際，疫情造成的供應鏈瓶頸遲遲未解，供需失衡導致美國通膨率衝上數十年來最高水準。

根據最新官方數據，美國11月消費者物價指數（CPI）年增6.8%，創39年來最大漲幅。如參考聯準會偏好、剔除食品與能源的核心個人消費支出（Core PCE）物價指數，10月年增率4.1%也遠高於聯準會目標2%，且未見趨緩跡象。

聯準會官員多月來預期通膨將隨供應鏈瓶頸疏通而降溫，但事與願違，最新聲明不再以「短暫」形容通膨，以免外界誤解，如此做法也反映通膨走勢難以預判。

除平抑物價外，聯準會另一使命是實現充分就業。美國11月失業率降至4.2%，3個月內降低1個百分點，愈來愈接近去年2月的半世紀低點3.5%，鮑爾今天形容邁向充分就業「進展迅速」。

聯準會官員預期，明年失業率將降至3.5%，低於9月預測的3.8%；今年底核心通膨率將達4.4%，明年底回落至2.7%，高於9月預測的2.3%。

近幾個月經濟情勢變化促使聯準會加速轉向「鷹派」（主張緊縮貨幣政策）。3個月前，半數決策官員認為2023年才有必要升息。根據最新預測，18名與會官員全數認為明年就有必要升息，12人預期全年升息3次以上。（編輯：陳正健）1101216