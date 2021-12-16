靜宜長期推動「1=3，一份愛、三份力量」等多元弱勢助學專案，感恩校友的協助與支持，啟動善的循環，讓這份力量再發揚光大。（靜宜大學提供）

靜宜傑出校友孫豐林（右）與同學白燕美（左）將捐款支票給創辦靜宜的「主顧修女會」所創立的「奇蹟之家」綜合長照機構，由當年老師傅寶善修女代表接受，相擁時刻感動全場。（靜宜大學提供）

靜宜校長唐傳義說，感謝「主顧修女會」創辦靜宜大學，奠定今日良基；加上全校同仁努力，方能在具公信力媒體評比中皆獲佳績。（靜宜大學提供）

創辦靜宜大學的「主顧修女會」所創立的「奇蹟之家」綜合長照機構也在聖誕愛心馬槽市集義賣募款。（靜宜大學提供）

靜宜大學也透過主顧聖母堂導覽、聖誕愛心馬槽市集等活動，讓校友重溫求學時期生活點滴。（靜宜大學提供）

靜宜大學創校65年來，培育近10萬名校友，校方每年舉辦「全球校友日」，邀請校友與眷屬回母校重溫舊夢；有家族、夫妻、親子及手足等校友組合參加。今年特頒發第17屆傑出校友給進閎實業有限公司董事長孫豐林、中國書法教育發展協會理事長劉易甄及台中直轄市總工會理事長花錦忠等3人，肯定他們在社會上的傑出貢獻，更是靜宜之光。

靜宜校長唐傳義指出，充滿愛與感恩聖誕佳節前夕舉辦「全球校友日」，別具意義！感謝「主顧修女會」創辦靜宜大學，奠定今日良基；謝謝全校同仁努力，讓靜宜成長茁壯，在天下、遠見等具公信力媒體評比中皆獲佳績。

秘書長暨校友服務中心主任劉國有說，為提供學生更好住宿及學習環境，啟用剛完工的學生宿舍「善牧學苑」；並編列2億元經費將整修學生宿舍「希嘉學苑」。校友總會也號召校友為台中教區附設的8所身心障礙福利服務機構，進行公益捐款及關懷活動。

傑出校友孫豐林1968年畢業，曾擔任靜宜助教、高商及致理商專會計教師到太平洋電線電纜公司員工，以20多年工作經歷自行創業，從事電纜電線的原物料進口，是台灣第一家從英國引進低煙無鹵原料的供應商。經商有成後常回饋天主教會、學校，及清寒學生的奬助。

孫豐林在畢業50週年，還共同發起資助靜宜學弟妹，到大陸武漢進行企業參訪與靜宜大學尋根之旅，協助拓展產業及國際視野。今年全球校友日也與同學捐款給「奇蹟之家」綜合長照機構，由當年老師傅寶善修女代表接受捐款，相擁時刻感動全場。

劉易甄1982年畢業，現任中國書法教育發展協會理事長。從小就熱愛書法經常參賽得獎，1991年曾榮獲曾東書道會中日書法比賽日本文部大臣獎。她大學畢業後巧遇創會理事長蘇安德老師，立志將書法推廣到全世界；1986年舉辦第一場教師書法研習，以幾何學方式分析書法學習快速易懂受到各界肯定。

劉易甄經常巡迴國內外進行書法專題演講及教學示範，至今共舉辦逾9500場次、參與人數超過57萬人次。全球版圖只缺南美洲，並編著正楷、隸書、行書教學典範等書法教學書籍。她說推廣書法教育不是為賺錢，志在服務社會與人群，很感謝母校的提攜。

花錦忠現任台中直轄市總工會理事長，致力餐飲外燴工作，學徒遍布各大知名飯店及餐飲部門；他熱心公益關注勞工福祉及權益常代表勞工發聲，並曾榮獲全國勞工楷模、全國餐飲工會模範勞工及龍井區模範父親。

花錦忠指出，他國中畢業就出社會工作，後來重拾課本慢慢將學歷補起，2018年畢業於靜宜EMBA(碩士在職專班)。就讀EMBA時認識各行各業、不同領域的同儕，學習及收穫良多。很榮幸當選靜宜大學傑出校友，未來將秉持靜宜優良的學風及傳統，繼續服務社會為基層勞工發聲。