青少年BNT今（16日）台北、台中和宜蘭等3縣市將率先開打，而第二劑BNT出現心肌炎的機率較高，提醒民眾要特別注意，若有相關症狀請立即就醫。另《中時新聞網》也整理出打疫苗後常見的副作用、心肌炎疑似症狀提供民眾參考。

一、青少年第二劑BNT何時開打？

台北、台中和宜蘭都是今天率先開打；新北、苗栗和南投則是明（17日）開打；其他縣市則是在12月20日以後才開打。

二、青少年第二劑可在哪裡接種？

指揮中心與各地方衛生局規劃在校園集中接種。不過，如果想打疫苗，但無法在校園規劃的接種日期施打，青少年的家長或監護人可至疫苗預約平台，預約打疫苗。

三、哪些人不太適合接種第二劑？

對疫苗成分有嚴重過敏反應史或先前打第一劑的時候，發生嚴重過敏反應者不適合接種，此外，發燒或患有急性中重度急病者，建議等到病情穩定以後再打疫苗；至於孕婦的部分，則建議由醫師評估後再接種。

四、接種後常見的副作用有哪些？

打完之後可能出現接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等症狀，但通常會在數天內消失，而第二劑發生副作用的機率會比第一劑更高，且比較可能出現發燒反應，但大概48小時內會緩解。

而12至15歲的青少年打完疫苗後常見的副作用為注射部位疼痛（90.5%）、疲倦（77.5%）、頭痛（75.5%）、肌肉痛（42.2%）、畏寒（49.2%）、關節痛（20.2%）、發燒（24.3%）。

五、心肌炎可能出現的症狀為何？

接種疫苗後若出現急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等疑似是「心肌炎」或「心包膜炎」的症狀，務必要立刻前往就醫。