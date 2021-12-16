國銀ATM近年頻傳出包，據金管會統計，近5年來合計共發生7起當機事件，除了近期甫發生尚未處置的國泰世華銀及財金公司外，包括中信銀、財金公司、國泰世華銀、北富銀及台銀等5次已完成處置，其中北富銀遭核處糾正、財金公司遭裁罰150萬元最重。

國銀近期傳出2起ATM當機事件，國泰世華銀因前置處理系統維護升級後影響作業效能，10月18、19日出現部分交易扣帳未吐鈔、扣款及存款未入帳等狀況。財金公司則因自動化服務機器共用系統異常，導致全台ATM跨行轉帳在11日下午5點時中斷7分鐘。

據金管會統計，加計上述2起案件，近5年共發生7起ATM當機事件。首先是中信銀2018年6月23日因ATM交易回堵逾時，影響部分客戶存款未入帳及扣款未吐鈔，後續遭金管會發函要求檢討改善。

其次為財金公司2018年8月18日發生IBM大型主機連線管理系統程式異常，導致ATM跨行提款或轉帳交易無法使用。金管會認定財金公司有未妥適維持國家關鍵基礎設施正常運作之虞，對此核處財金公司150萬元罰鍰，為近5年當機事件裁罰最重案件。

在發生此次當機事件後，金管會要求財金公司針對強化跨行系統維運及安全控管、強化稽核功能及董事會監督機制、強化對委外廠商的監督責任等面向確實辦理改善，以確保跨行系統國家關鍵基礎設施穩定運作。

第三起為國泰世華銀設置於便利商店及全聯的部分行外ATM，在去年5月5日發生間歇性連線中斷，遭金管會發函要求檢討改善。第四起為北富銀去年10月11、12日因系統暫時中斷，影響ATM現金交易或跨行轉帳交易，遭金管會核處糾正。

最後則是台銀因ATM換版作業造成程式發生異常，導致去年12月17日ATM服務中斷，金管會對此發函要求檢討改善。金管會表示，國泰世華銀已送交後續處理報告，財金公司則在11日通報重大偶發事件，依規定需在7個營業日內提交報告。