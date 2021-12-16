工業電腦大廠研華(2395)15日與成大醫院簽訂產學合作計畫備忘錄（MOU），將結合雙方的醫療專業及物聯網科技優勢，透過研華產業AI應用開發平台／醫療影像輔助建模工具（AIFS/Medical Imaging），積極開發AI輔助判讀模型與影像緊急通報（e-Alert）系統。

研華與成大醫院此次合作將聚焦四大醫療主題應用，包括主動脈剝離檢測、乳房超音波腫瘤檢測、氣胸檢測、肌少症檢測。其中，雙方共同開發的乳房超音波腫塊偵測模型，已於9月搶先取得食品藥物管理署（TFDA）認證許可。

麥肯錫報告指出「人工智慧有翻轉醫療照護的潛力」，其中以AI取代如影像判讀診斷等大規模重複性工作，協助醫師在最短時間內篩檢數以萬計的醫療影像，快速獲得資訊即時判讀、爭取治療時間，為目前智慧醫療發展進程中最廣為應用者。

研華AIFS/Medical Imaging是基於研華WISE-PaaS低代碼數據平台發展，以其敏捷彈性對應醫院多個科室不同的AI訓練建模需求，達成由AI協助檢測影像，可呈現病灶風險度並整併至工作流程，以利醫師優化作業流程，確保重症病患能夠優先獲得診治。

研華透過AIFS/Medical Imaging純私有化平台方案，提供AI模型管理、自動化再訓練與再部署，讓成大醫院能將醫學影像與專家標示等數據資料於自家平台運作，共同發展AI輔助判讀模型與影像緊急通報系統，保障資料安全性、並實現智慧醫療建模落地。

成大醫院院長沈孟儒表示，身為國立綜合大學醫院，不只擁有共創智慧醫療的最佳場域，更肩負臨床、教學與研究的社會責任，因此期待藉由科技導入解決臨床痛點，為民眾提供優質的醫療服務及安全環境。

沈孟儒指出，此次與研華締結合作，透過其醫療實力整合醫療資訊與AI，以結構化醫療大數據共同開發臨床決策系統及多項警示系統輔助醫師診斷治療，更策略性地將成大醫院推向精準醫療，打造無空間及時間差的「無牆化」智慧醫院典範，共創跨界合作新局面。

研華技術長楊瑞祥指出，研華近年積極找尋共創夥伴打造產業生態鏈，此次攜手成大醫院，促成研華AIFS/Medical Imaging全球首個醫療案例，為實踐共創應用的最佳示範之一。雙方共同開發的乳房超音波腫塊偵測模型通過TFDA取證，更具巨大領先指標性作用。

成大醫院過去即與研華以產學合作模式，建構整合龐大臨床數據平台與電子白板，改善醫療工作流程及減輕照護負荷。未來雙方將持續合作，除深化既有醫療影像AI主題在急重症專科應用外，亦將鎖定推廣至肌少症、精準醫療等專科應用。

研華表示，未來規畫將平台推廣至國內其他一級醫學中心，透過WISE-PaaS物聯網雲平台整合醫療資訊系統（HIS）、醫療影像擷取與傳輸系統（PACS）等應用，導入醫療物聯網（IoMT）與AI技術，打造以病患為中心的智慧醫療體系，強化醫療效益及永續經營。