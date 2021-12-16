由於中壽(2823)開發金(2883)進行股份轉換，將自台灣中型100指數中刪除，由智原(3035)遞補，成分股調整將自12月20日起生效。

中壽因併入開發金，最後交易日為12月17日，開發金仍維持為台灣中型100指數成分股，中壽將自台灣中型100指數中刪除，由12月15日指數結束計算時，候補名單中總市值排名最高的智原遞補。智原因為台灣中型100指數變動自動適用於台灣資訊科技指數，也納入台灣資訊科技指數成分股。

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