《證交所》台灣中型100指數 中壽剔除、智原遞補 07:442021/12/16 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於中壽(2823)與開發金(2883)進行股份轉換，將自台灣中型100指數中刪除，由智原(3035)遞補，成分股調整將自12月20日起生效。 中壽因併入開發金，最後交易日為12月17日，開發金仍維持為台灣中型100指數成分股，中壽將自台灣中型100指數中刪除，由12月15日指數結束計算時，候補名單中總市值排名最高的智原遞補。智原因為台灣中型100指數變動自動適用於台灣資訊科技指數，也納入台灣資訊科技指數成分股。 竹科歡慶41歲 交通問題待克服 美再出手 全面圍堵中國科技發展 #中壽 #開發金 #智原 #台灣中型 #遞補 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏縣府農民曆、月曆 行銷景點特產 04:102021/12/16 地方新聞 陸港觀盤－中央經濟工作會議 釋正面訊號 04:102021/12/16 全球財經 今日股市備忘錄 04:102021/12/16 證券．權證 西門子揪皇輝科技 啟動策略合作 04:102021/12/16 投資理財 台灣權王－亞德客-KY台達電 權證閃亮 04:102021/12/16 證券．權證 公共托老提前達標 2025目標100家 04:102021/12/16 地方新聞 標脫率100％ 高雄土地標售 再飆新天價 04:102021/12/16 財經要聞 敬老金案下周覆議 柯籲議員別集體墮落 04:102021/12/16 地方新聞 30檔上市櫃股價 創今年新高 04:102021/12/16 證券．權證 主計長：明年3月前 通膨率維持2％ 04:102021/12/16 財經要聞 智原 納台灣中型100成分股 04:102021/12/16 證券．權證 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 美嚴管中芯 聯電力積電受惠 - 財經要聞 - 工商時報 租客找房要求特殊格局！網見關鍵2字喊：絕對不租 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 習近平普丁視訊會 相約聯手抗美 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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