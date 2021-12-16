伊雲谷(6689)今年9月24日申請股票上市，但基於未來整體業務及經營策略考量，向台灣證券交易所先行撤回股票上市申請案；此外，櫃買中心審議通過寶德(3349)上櫃案。

寶德主要從事電競週邊產品ODM代工設計、產品製造與銷售業務，推薦證券商有日盛證券、台中銀證券及德信綜合證券，申請時資本額3.4億元。

寶德2020年合併營收為8.13億元，稅後淨利為0.21億元，每股盈餘為0.65元。今年前三季合併營收為9.83億元，稅後淨利為0.56億元，每股盈餘為1.63元。

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