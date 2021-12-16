圖為立法院內政委員會15日考察台北市中正區梅花里的公投投票所設置情形。（陳君瑋攝）

四大公投案本周六(18日)將舉行投票，分別是重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及珍愛藻礁；依中選會公告，此次全國性公投案投票權人為1982萬5468人，而《公投法》規定，有效同意票數須多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上者即為通過，因此過關門檻至少要有495萬6367張同意票。

這次公投選票以白色、淺黃色、淺粉紅色、金黃色區分四大案。不過，投票日當天，《公投法》雖無禁止當天宣傳，但仍有一些規定，民眾得須特別留意，避免觸法。以下為《中時新聞網》特別整理相關事項，供民眾快速掌握：

1.如果民眾在投開票所內戴印有宣傳同意或不同意公投口罩，依公民投票法第22條第1項第1款規定，主任管理員應會同主任監察員令其退出，經令其退出而不退出者，依公投法第43條規定，將處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

2.民眾如於投開票所內，有穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票，不服制止者，則依公民投票法第22條第1項第1款規定，主任管理員應會同主任監察員令其退出，經令其退出而不退出者，依公投法第43條規定，係處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

3.投票所四周30公尺內，依公民投票法第42條規定，有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台1萬5千元以下罰金。

4.請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所(已關閉電源的行動裝置不在此限)

5.禁止故意撕毀公投票

6.禁止將公投票攜出投票所

7.居家檢疫、居家隔離者不得進入投票所投票及參觀開票

另外，投票日的投票時間從當天上午8點至下午4點，民眾記得攜帶「三寶」，也就是國民身分證、印章及投票通知單，並配合選務防疫措施(請佩戴口罩、配合量測體溫及手部消毒、保持社交距離排隊投票)，先做好決定後再進入投票所領票、圈票及投票，投票就可快速又安心。還有若是在今年8月9日(含當日)以後遷出戶籍者，仍應在原戶籍地投票所投票。

(資料來源：中選會)