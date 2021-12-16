1218四大公投即將到來，反萊豬醫師蘇偉碩昨（15）日召開記者會，出示三份WTO文件指出，最早承諾開放萊劑肉品的是陳水扁政府，但因國內抗議才向WTO通知延後，到了馬政府時期開放萊牛，如今蔡英文政府卻超過扁政府時代的國際標準與承諾，開放萊劑「全豬」進口，因此他質疑，是否有秘密外交的黑幕交易？

蘇偉碩出示文件表示，扁政府2007年8月16日發出文件，編號「G/SPS/N/TPKM/114」，預告開放萊與牛萊豬的肉、脂肪、肝、腎等8個品項，後因國內抗議，同年9月5日扁政府通知WTO，開放期程延後。直到2012年8月20日，馬政府才又延續編號「G/SPS/N/TPKM/114/Rev.1」文件，通知WTO開放牛肉殘留萊克多巴胺的標準。

蘇偉碩接著指出，去年9月9日，明明還在國內預告草案的7天期限內，蔡政府卻急著以另一個新的編號「G/SPS/N/TPKM/549」文件通知WTO，稱台灣要超越扁政府時代的承諾與國際標準（只有肉、脂肪和肝、腎），開放萊克多巴胺「全豬」進口。蘇偉碩認為，從通知WTO的時間點、文件編號，隱藏許多政府不敢、不願告訴人民的秘密交易。

對此，蘇偉碩也在臉書質疑，是否有秘密外交的黑幕交易？網友則留言表示，「萊豬攸關健康，人民不能再沉默了」、「是為了人民還是為了自身的利益？」「維護食安本就是政府的責任，還需要人民來公投，台灣人民要會自救啦！」「我也不想吃萊豬，蘇醫師加油」。