國小校園新式課桌椅，抽屜兩側各有3個彩色的圓柱。一名網友表示，最近才發現課桌椅兩側的圓柱，竟然不是拿來掛便當袋，而是按照學生身高做區分，他恍然大悟直呼「超有趣」，圖文曝光，網友也十分驚訝，「我也以為是掛勾」。

原PO昨（15）日於論壇《Dcard》指出，前幾天才發現，國小坐的課桌椅，抽屜兩旁的圓柱其實有神祕功用，是用來幫助老師判斷要給什麼身高的學生使用，「一直以為是拿來掛便當袋，真實用途真的超有趣」。

根據原PO分享的圖片來看，國小新式課桌椅，型號及顏色共有5大類，包括106公分至120公分為咖啡色系、121公分至135公分是藍色系、136公分至150公分是橙色系、151公分至165公分是綠色系，及166公分至180公分則是桃紅、白色及黑色系。讓學校在分配座位時，可以照學生的身高和體型，找到適合的課桌椅。

課桌椅5大顏色分類圖。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，不少網友熱烈回應，「酷耶！我一直以為是掛餐袋的呢」、「大家都拿來掛餐袋跟抹布」、「以前學校課桌椅都隨機給學生」、「從小根本沒有老師讓我們照這個選過，甚至整間學校都是同個顏色的」、「從來沒選過，我覺得老師可能也不知道有這樣分」、「我媽是國小老師，她一直以來都是按這個顏色排座位耶」、「印象中是桌椅的地方有標示身高，以前想著自己什麼時候才會用到最高的那個顏色，如今看來下輩子」。