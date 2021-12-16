國民黨青年團前團長田方倫刊出一張「民進黨中央黨部函」。（圖／取自田方倫臉書）

四大公投案將於18日投票，藍綠雙方積極宣傳各自立場。國民黨青年團前團長田方倫刊出一張民進黨中央黨部函，內容有關「1218公投黨公職催票績效獎勵方案」，並明確指出黨主席蔡英文已下達「全黨動員令」等語；田痛批這是「民進黨的軍令狀」，大家以為自己在投公投票，但其實中選會違反中立，民進黨更明擺將公投打成政黨對決。

田方倫15日在臉書發文，刊出一張民進黨中央黨部函，主旨有關「1218公投黨公職催票績效獎勵方案」之詳情，內容寫道：「蔡英文主席業於2021年12月8日中常會下達全黨動員令，指示全體黨公職都要站出來宣講，走上街頭、走進市場，以捍衛正確的政策，確保台灣穩健發展。」

內容並指出，民進黨區域立委績效獎勵方案，將依2020年政黨票得票率與國民黨的差距，再依此次公投區域立委「不同意票」得票率最低項，與前述政黨票得票率比較，績效表現佳者將給予適當獎勵；各縣市議員、鄉鎮市長及縣市黨部之績效獎勵方案，則以「具體催票行動」之實際表現評比，待公投結束後會據評比結果給予獎勵。

對此，田方倫痛批這堪稱「民進黨的軍令狀」，大家以為自己在投公投票？但其實中選會並沒有想善盡其責；大家以為自己在投公投票？但其實民進黨就是要打成政黨對決，這張民進黨中央黨部函就是證據，為了公投民進黨都發出「軍令狀」了。

消息一出引發熱議，網友紛紛回應：「執政黨原來是這樣當的」、「花那麼多納稅人的錢，由人民決議的政策，政府無法實施？是耍人民嗎？」「沒辦法啊！鴨霸政府你拿他沒辦法」、「就是羞辱台灣人民的智商，讓你們一氣之下不去投票了，於是，她……又贏了」、「官逼民反，塔綠班在自我毀滅」、「如果公投沒用的話，還算是民主的國家嗎？」