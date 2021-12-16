「金曲歌王」王力宏與李靚蕾8年婚姻告吹，不過他仍向李靚蕾隔空喊話「我們永遠會是一家人」，也懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人，對此，網紅陳沂表示離婚沒什麼，就像是大學退選選修課而已。

王力宏昨（15日）證實與李靚蕾離婚，網紅陳沂聞訊後驚呼：「最近好多名人離婚唷」，不過她也輕鬆表示「結婚」只是人生一個選項，就像是大學選修課，上過課發現對這堂選修沒興趣，就決定退選而已，強調離婚也沒什麼，更提及很幸運生在這個年代，可以自由選擇結婚、離婚或是根本不要結婚，不然早生個30年，離婚根本像天崩地裂一樣。

對此，網友也同感表示：「離婚完全變得更自由、更幸福的選擇，絕對不是什麼洪水猛獸」、「以前就是典型父權主義思想，只要有離婚高機率錯在女方」、「不快樂的婚姻根本是一場噩夢，而且還花錢」、「離婚如果可以讓自己更好，那幹嘛被傳統觀念綁架」、「不快樂的婚姻像去看恐怖片，花錢還要嚇壞自己」。

王力宏在臉書發文證實離婚後，坦承在經營婚姻中，做的不足之處太多，加上對於未來生活方式有不同想法和規劃，因此決定分開生活，但也不忘喊話李靚蕾：「我們永遠會是一家人」，根據《鏡週刊》報導，王力宏與李靚蕾原本早就準備離婚，但女方正巧懷上第3胎，加上又有2個年幼女兒，才讓此事暫時擱置，