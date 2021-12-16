中工(2515)土城工業區內在建中的自有產業園區，將依據雲端技術、人工智慧及元宇宙等概念進行設計規畫，預計將在2025年第二季完工，並正式命名為中工雲宇宙產業園區。

中工董事長朱蕙蘭表示，土城工業區1975年由中工負責開發完成。時隔40餘年，再推出位於園區基地面積約1.6萬坪，總樓地板面積約10.7萬坪的中工雲宇宙產業園區，將藉由5G＋AIoT將智慧建築、智慧工廠、智慧物流導入廠房規畫中。更將運用建築資訊化建模技術（BIM）與數位孿生（Digital Twin）與未來虛實整合的元宇宙概念接軌。

展望2022年，中工將持續發展海外事業、建設開發、產業園區開發及營建工程四大重點項目。目前營造本業國內在手工程案共23件，承攬合約總價為984億元，截至2021年11月止已完成約323億元，尚有約661億元待執行。

中工共2021年承攬4件工程案件合計157億元，其中包括新北市新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃開發工程、桃園航空城計畫區段徵收工程A2分標統包工程、台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程(含管線埋設)及健康大樓新建工程(裝修水電空調第1標)。今年10月中工獲新北市政府肯定，為「新北市樹林區東昇段290地號周邊公私有土地都市更新案」最優申請人。

朱蕙蘭表示，受疫情反覆不定、缺工缺料、原物料價格上漲等影響，2021年對營建、房地產業來說無疑是充滿挑戰的一年。此情之下，雖整體營建、房地產市場仍保持高熱度，然對此，中工依舊抱持著審慎樂觀的態度。2022年，中工將持續爭取政府公共工程，耕耘都市更新案件，並續往東南亞前進，期與當地政府合作推展都市開發。