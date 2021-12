年後轉職的熱潮來臨,許多人開始計畫投遞履歷轉換跑道,而無論是透過求職網路的途徑或者是企業徵才的博覽會等,除了中文履歷外,個人的英文(https://bit.ly/3dXWLW4)履歷、英文能力檢定證明等,也早就是求職的必要文件了!

以下提供幾點英文履歷表撰寫訣竅,讓已經寫過英文履歷的你,可以檢驗自己的內容是否有符合我提醒的重點;如果你是正準備要動手寫英文履歷的人,這篇文章剛好提供你一個英文履歷的撰寫起步。

抓住3 大重點 英文履歷一點通

1. 文長言簡意賅,一兩頁內完成

「履歷表」英文稱之為Resume,或是 Curriculum Vitae(CV)。而這兩者的差別在於,Resume 通常是對個人工作經驗、教育程度、特質的精簡彙總,長度應在一、兩頁內完成;而CV 則可以寫入較多詳細的個人生活、嗜好、學習等經歷,長度可長達三、四頁。但事實上,求職履歷還是以言簡意賅的Resume為主。

2. 條列式編排,指出個人特色

無論你今天需要撰寫的是 Resume 或 CV,其寫作要點,正18 如同學校時期老師要你寫英文作文時能夠「開門見山」、直接破題,英文履歷的寫法也是如此。一份能夠積極展現個人特色、優點以及潛力的英文履歷是比較容易得到主試者青睞的。因此,你的英文履歷得要能夠—條列式陳述、簡潔、講重點,指出自己的特色所在。

3. 快篩問答

你得知道,無論是求才的雇主或是人資部門的主管,第一次閱讀每份履歷可能花不到15 秒鐘。而能不能夠通過他們的第一關「快篩」,進入到下一關的細細審閱,首先,你得問問自己幾個問題:

1. 我的英文履歷第一頁的前半部,是否已經凸顯我的優點、特質?

2. 我的英文履歷裡提及的內容,是否能讓雇主快速翻閱後留下好的第一印象?

3. 我的英文履歷表,內文、格式,是否已經完美無錯?(也就是不會有事後補寄勘誤版本的窘境。)

英文履歷6 大要素

1. 個人資料 Contact Information

此欄位內容包含:Full Name(全名)、Address(地址)、Cell Phone Number( 手機號碼)、Home Phone Number(家用電話)、Email Address(電子信箱)。

2. 應徵職務 Job Objective / Position Desired

這個欄位你必須標明最想申請的職位,如何與你的目標、願景與你的能力、經驗作連結?

注意,這裡不要用一堆華麗卻空泛的詞藻,例如Iam looking for a challenging position.(我在找一個充滿挑戰性的職位)或a job which offers me an opportunity for growth and advancement(可以讓我成長與進步的職缺)在英文履歷當中,上述這些話給人不著邊際的感覺,好像有寫跟沒寫一樣。

那具體的寫法可以怎麼呈現呢?以下為示範:

Aside from my people management skills, my five years of active experience in the relative field shall prove to be valuable for your organization.(除了我的人事管理技能外,我在相關領域五年的經驗將證明對貴組織很有價值。)

註:上述內容取材自Martin John Yate, 1993. The ultimate CV book: write the perfect CV and get that job. Kogan Page, U.K.)

【重點】

● 必須將應徵職位破題點出。

● 底線標誌處就是連結到你的能力與經驗。

3. 個人專長 Summary

於此,你應該精簡點出個人專業領域上的成就、所擅長的專業技巧/技術,或者提出相關的學科領域、相關證照等關鍵字,來證明你符合應徵職位的要求。

Concentration in the high-technology markets.(專注於高科技市場。)

A self-motived person imbibing quality education with dual specialization in Engineering and Applied Mechanics.(一個積極進取的人,接受工程和應用力學雙專業的素質教育。)

4. 教育 Education

可列舉出來畢業學校、學位、特殊獎項或者榮譽等,如果你有專業的進修課程也可以加在這一欄。

● University, College, Degree(大學、學院、學位)

● Qualification(資格)

● Professional Development(專業進修課程)

● Awards, Honors (得獎、榮譽)

5. 個人能力 Skills

● Language(語言能力)

● Computer Skills(電腦能力)

● Certification (證照)

● Others(其他)

6. 工作經驗 Work Experience

此部分內容就是羅列你的工作經驗(employment history),順序是由最近到最遠。列舉公司、部門、起迄時間(dates of employment),職位(the position),以及簡述職務內容(responsibilities)與工作表現(achievements)。

如果你是社會新鮮人,你需要納入的會包含你的實習經驗(Internships),暑期工作(summer jobs),或者你的臨時工作(temporary jobs),社團經驗(School Clubs)、舉辦活動等的資歷等。

以下給精選32 個超實用的履歷表用字,非常適合社會新鮮人喔!

文/吳詩綺