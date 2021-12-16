年後轉職的熱潮來臨，許多人開始計畫投遞履歷轉換跑道，而無論是透過求職網路的途徑或者是企業徵才的博覽會等，除了中文履歷外，個人的英文（https://bit.ly/3dXWLW4）履歷、英文能力檢定證明等，也早就是求職的必要文件了！

以下提供幾點英文履歷表撰寫訣竅，讓已經寫過英文履歷的你，可以檢驗自己的內容是否有符合我提醒的重點；如果你是正準備要動手寫英文履歷的人，這篇文章剛好提供你一個英文履歷的撰寫起步。

抓住3 大重點 英文履歷一點通

1. 文長言簡意賅，一兩頁內完成

「履歷表」英文稱之為Resume，或是 Curriculum Vitae（CV）。而這兩者的差別在於，Resume 通常是對個人工作經驗、教育程度、特質的精簡彙總，長度應在一、兩頁內完成；而CV 則可以寫入較多詳細的個人生活、嗜好、學習等經歷，長度可長達三、四頁。但事實上，求職履歷還是以言簡意賅的Resume為主。

2. 條列式編排，指出個人特色

無論你今天需要撰寫的是 Resume 或 CV，其寫作要點，正18 如同學校時期老師要你寫英文作文時能夠「開門見山」、直接破題，英文履歷的寫法也是如此。一份能夠積極展現個人特色、優點以及潛力的英文履歷是比較容易得到主試者青睞的。因此，你的英文履歷得要能夠—條列式陳述、簡潔、講重點，指出自己的特色所在。

3. 快篩問答

你得知道，無論是求才的雇主或是人資部門的主管，第一次閱讀每份履歷可能花不到15 秒鐘。而能不能夠通過他們的第一關「快篩」，進入到下一關的細細審閱，首先，你得問問自己幾個問題：

1. 我的英文履歷第一頁的前半部，是否已經凸顯我的優點、特質？

2. 我的英文履歷裡提及的內容，是否能讓雇主快速翻閱後留下好的第一印象？

3. 我的英文履歷表，內文、格式，是否已經完美無錯？（也就是不會有事後補寄勘誤版本的窘境。）

英文履歷6 大要素

1. 個人資料 Contact Information

此欄位內容包含：Full Name（全名）、Address（地址）、Cell Phone Number（ 手機號碼）、Home Phone Number（家用電話）、Email Address（電子信箱）。

2. 應徵職務 Job Objective / Position Desired

這個欄位你必須標明最想申請的職位，如何與你的目標、願景與你的能力、經驗作連結？

注意，這裡不要用一堆華麗卻空泛的詞藻，例如Iam looking for a challenging position.（我在找一個充滿挑戰性的職位）或a job which offers me an opportunity for growth and advancement（可以讓我成長與進步的職缺）在英文履歷當中，上述這些話給人不著邊際的感覺，好像有寫跟沒寫一樣。

那具體的寫法可以怎麼呈現呢？以下為示範：

Aside from my people management skills, my five years of active experience in the relative field shall prove to be valuable for your organization.（除了我的人事管理技能外，我在相關領域五年的經驗將證明對貴組織很有價值。）

註：上述內容取材自Martin John Yate, 1993. The ultimate CV book: write the perfect CV and get that job. Kogan Page, U.K.）

【重點】

● 必須將應徵職位破題點出。

● 底線標誌處就是連結到你的能力與經驗。

3. 個人專長 Summary

於此，你應該精簡點出個人專業領域上的成就、所擅長的專業技巧／技術，或者提出相關的學科領域、相關證照等關鍵字，來證明你符合應徵職位的要求。

Concentration in the high-technology markets.（專注於高科技市場。）

A self-motived person imbibing quality education with dual specialization in Engineering and Applied Mechanics.（一個積極進取的人，接受工程和應用力學雙專業的素質教育。）

4. 教育 Education

可列舉出來畢業學校、學位、特殊獎項或者榮譽等，如果你有專業的進修課程也可以加在這一欄。

● University, College, Degree（大學、學院、學位）

● Qualification（資格）

● Professional Development（專業進修課程）

● Awards, Honors （得獎、榮譽）

5. 個人能力 Skills

● Language（語言能力）

● Computer Skills（電腦能力）

● Certification （證照）

● Others（其他）

6. 工作經驗 Work Experience

此部分內容就是羅列你的工作經驗（employment history），順序是由最近到最遠。列舉公司、部門、起迄時間（dates of employment），職位（the position），以及簡述職務內容（responsibilities）與工作表現（achievements）。

如果你是社會新鮮人，你需要納入的會包含你的實習經驗（Internships），暑期工作（summer jobs），或者你的臨時工作（temporary jobs），社團經驗（School Clubs）、舉辦活動等的資歷等。

以下給精選32 個超實用的履歷表用字，非常適合社會新鮮人喔！

年末轉職必勝術 六大元素搞定英文履歷

文／吳詩綺