國內12至17歲青少年BNT第二劑校園接種今起在台北、台中等地陸續開打，BNT會造成心肌炎等心臟副作用成了家長最擔憂的事，胸腔重症醫師蘇一峰接到一案例，一名年輕男子打第一劑BNT後胸悶痛一個多月，經基本檢查心臟都正常，但用心臟超音波竟發現，他已經輕度心臟收縮受損、心包膜積水，嚇得醫師立刻通報疫苗副作用。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰昨天(15日)在臉書PO文，這名年輕男子在打完首劑BNT後，持續胸悶痛一個多月，到處檢查心電圖、抽血、檢驗X光都沒有異常，求助無門之下找上他，結果做心臟超音波檢查發現，年輕男子已經有輕度心臟收縮受損、心包膜積水等狀況，判斷與疫苗副作用有關，連忙幫病人通報可能疫苗副作用。

蘇一峰指出，由於病人本身是政府規定需要打第二劑的行業，因此幫他診斷出疫苗副作用意義重大，避免再打第二劑BNT導致副作用加劇的可能。更表示他已經用心臟超音波抓出好幾個打mRNA疫苗後心臟有問題的年輕人。

疾管署防疫醫師陳婉青過去表示，國內接種BNT疫苗發生心肌炎與心包膜炎不良事件者，多是接種疫苗後14天內出現症狀，也有接種後31天才出現症狀，以胸悶、胸痛為主，占8成；其他還有運動後或平躺後呼吸困難，少數有冒冷汗、腹脹、肢體麻、喉嚨痛。經比較各國報告，國內接種第1劑mRNA疫苗後發生心肌炎或心包膜炎的機率以男性居多，占80％以上，年齡大多落在30歲以下，且第2劑BNT心肌炎發生率較高，有70至90％是打第2劑後才發生。