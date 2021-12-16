同樣是核四1號機主發電機廠房管線，相當整齊。(圖/匿名核四廠員工)

1218四大公投在即，其中核四重啟關乎能源發展，近日網傳一組核四內部廠房照片，可見設備機具與管線都保養得非常好，即便已被封存7年，但廠房內仍一塵不染。對此，「宅神」朱學恒表示，七年了，你以為破爛不已的核四，其實一直光鮮亮麗的停在封存的時光隧道中等著你，等著台積電。

朱學恒昨（15）日在臉書表示，台電每年編列數億元，持續維護著這個數千名工程師、數十萬個小時的青春血汗結晶。這是為了台灣的下一代，是過去的工程師們為了台灣未來的台積電新廠，準備了幾十年的設備，它們並沒有鏽跡斑斑，它們並沒有老舊破爛，它們當然不像那些沒有科學精神的立委扭曲事實告訴你的問題叢生、百病齊發。

朱學恒也說，「這裡沒有蟑螂老鼠，地板比你家還要乾淨，管線拉得比帝寶還要整齊，它們依舊一塵不染等著有朝一日台灣人相信科學的信念甦醒，重新啟動核四。」

在該圖片發表後，據《中時新聞網》14日獨家報導，有匿名核四廠內部員工表示，圖片是2年前所攝，雖然情況依舊良好，但可能會遭到反對者的質疑，於是該員工再提供最新的核四廠現狀照片，主發電機廠房相當乾淨，地板光潔如鏡，各管線井然有序，與公投說明會上的許永輝處所稱的管線雜亂，顯然相差甚遠。