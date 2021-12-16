在高科技類股帶領下，16日隔夜美股3大指數全收高。美國聯準會雖維持利率不變，但為抑制高通膨將加速減少購債規模，預計2022年與2023年各加息3次。依此推算，最晚到2024年之前，美國利率會調高至到2.1%。不確定因素消除下，3大指數立刻黑翻紅。道瓊漲383.25點或1.08%，收35927.43點；那斯達克漲327.94點或2.15%，收15565.58點；標普500漲75.76點或1.63%，收4709.85點。

結束長達兩天會議後，美國聯準會於美東時間15日公佈最新利率政策。如外界預料般，美國利率維持在0%到0.25%不變。不過，2022年開始，聯準會預估將升息3次，然後到2023年時再升息2到3次。同時，2024年之前，美國利率將升到2.1%左右。

另外，聯準會主席鮑爾表示，美國就業市場穩步成長，失業率也大幅下降，但高通膨是加速減債的主因，每月資產購買規模將減少300億美元。至於2022年與2023年GDP(經濟成長)預估值分別為4%以及2.2%，9月時的預測則為3.8%與2.5%。

法國興業銀行表示，聯準會改弦易轍將升息，鷹派的表現比市場預期來的更加強勢。不過減債與升息的決定，也符合原先預期。同時，經濟學家也認為，聯準會開始認真要熄滅通膨氣焰，不再將通膨僅視為過渡性質的。

同時，鮑爾也指出，需求強勁下，2021年商業活動還是可見擴張。不過，新冠疫情升溫，以及Omicron對經濟成長的影響性都是需要面對的風險。

世界衛生組織(WHO)提出警告，Omicron感染速度是目前所有新冠病毒中最快的，因此全球大多數地區都難以倖免之。

個股方面，特斯拉的執行長馬斯克除了被美國時代雜誌評選為年度風雲人物外，也獲取英國金融時報此殊榮。金融時報表示，因為馬斯克翻轉全球汽車產業，電動車也因此出現歷史性變化。

亞馬遜建立的雲端網路服務平台AWS表示，計畫在未來15年內陸續在印尼投資50億美元，建設更多資料處理中心。