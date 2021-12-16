莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）14日示警，有可能出現Omicron+Delta的超級變種新冠病毒。

莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）14日示警，隨著Omicron在歐洲擴散，在Omicron與Delta並行傳播的狀況下，2種變異株有可能交換DNA，進而結合成為超級變異株，他坦承，這種變異株將更危險。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、澳洲新聞網站NEWS.com.au報導，Omicron即將取代Delta，成為歐洲主流變異株，莫德納醫療長14日向英國科學與技術委員會（Science and Technology Committee）示警，如果Omicron與Delta持續並存更長一段時間，民眾有可能同時感染2種病毒，他說南非確實有報告顯示免疫低下患者同時感染2種病毒的情況，警告這種情況有可能在歐洲重演。

當被問及患者同時感染2種變異株會不會導致出現「更危險的變種病毒」時，柏頓坦言「絕對有可能」，他表示2種變異株有可能進一步「結合、分享基因、交換基因」。

報導指出，多數地區通常都會有一種主流變異株，因此患者不太可能同時感染2種病毒，不過像英國、美國這樣病例大爆發的情況下，確實提升了基因重組事件（recombination events）發生的風險。

報導指，至今全球一共出現3種由2種病毒結合的變異株，不過還沒有任何一種導致疫情大爆發，或是結合成更危險的變種病毒。第一起基因重組事件發生在今年1月的英國，Alpha變異株與最初在西班牙現蹤的變異株B.1.177結合，當時只發現44起病例，之後病毒就消失。加州科學家也發現同樣情況。

報導指出，新冠病毒通常透過隨機突變發展出新變異株，病毒隨機突變是因為病毒在複製時基因出現錯誤。基因突變的多數情況下是無害的，但偶爾會發展出更具傳播力、或更容易免疫脫逃的變異株。