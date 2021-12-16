莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）14日示警，有可能出現Omicron+Delta的超級變種新冠病毒。

莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）14日示警，隨著Omicron在歐洲擴散，在Omicron與Delta並行傳播的狀況下，2種變異株有可能交換DNA，進而結合成為超級變異株，他坦承，這種變異株將更危險。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、澳洲新聞網站NEWS.com.au報導，Omicron即將取代Delta，成為歐洲主流變異株，莫德納醫療長14日向英國科學與技術委員會（Science and Technology Committee）示警，如果Omicron與Delta持續並存更長一段時間，民眾有可能同時感染2種病毒，他說南非確實有報告顯示免疫低下患者同時感染2種病毒的情況，警告這種情況有可能在歐洲重演。

當被問及患者同時感染2種變異株會不會導致出現「更危險的變種病毒」時，柏頓坦言「絕對有可能」，他表示2種變異株有可能進一步「結合、分享基因、交換基因」。

報導指出，多數地區通常都會有一種主流變異株，因此患者不太可能同時感染2種病毒，不過像英國、美國這樣病例大爆發的情況下，確實提升了基因重組事件（recombination events）發生的風險。

報導指，至今全球一共出現3種由2種病毒結合的變異株，不過還沒有任何一種導致疫情大爆發，或是結合成更危險的變種病毒。第一起基因重組事件發生在今年1月的英國，Alpha變異株與最初在西班牙現蹤的變異株B.1.177結合，當時只發現44起病例，之後病毒就消失。加州科學家也發現同樣情況。

報導指出，新冠病毒通常透過隨機突變發展出新變異株，病毒隨機突變是因為病毒在複製時基因出現錯誤。基因突變的多數情況下是無害的，但偶爾會發展出更具傳播力、或更容易免疫脫逃的變異株。

文章來源：Omicron and Delta may strike people at the same time and COMBINE to create an even worse Covid variant in the coming weeks, Moderna boss warns
文章來源：Top doctor issues stern warning against Omicron

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