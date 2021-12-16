四大公投案將於18日投票，藍綠雙方積極宣傳各自立場。藥師林士峰表示，投票倒數2天，但他發現仍有不少人還不太清楚，究竟公投在幹嘛？這四個公投案對台灣有何改變？為此，他特別用「各一句話」的方式解釋四案正反選項，希望大家能踴躍投票實踐自己的公民權。

林士峰15日在臉書發文表示，這星期六即將登場的四大公投，是這個月台灣人最重要的活動；但他發現身邊仍然有不少人還不太清楚，究竟這四個公投案的每個選項，會改變台灣哪些事情，故他想在公投前用最簡單的方式跟大家介紹，每個選項的影響，也希望大家都能踴躍投票，實踐屬於自己的公民權力。

林士峰指出，第17案「您是否同意核四啟封商轉發電？」同意：啟動安檢跟試運轉，經第三方國際機構評估通過之後，核四廠啟用；不同意：維持現狀，核四繼續封存。第18案「你是否同意政府應全面禁止含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」同意：含萊劑豬肉禁止進口；不同意：維持現狀，萊豬可以進口。

第19案「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」同意：公投成案遇大選，需同時舉行；不同意：公投選舉獨立舉辦。第20案「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及上述海岸最低潮現網外平行延伸五公里之海域）」同意：三接工程需要遷離大潭藻礁海岸及海域；不同意：維持原狀，繼續原址興建三接工程。

此文獲不少網友稱讚，紛紛留言：「這樣就對了，不然公投落落長，根本不知在幹嘛」、「明明就是反萊豬不是反美豬，看看民進黨刻意誤導人民，都把題目給改了」、「言簡意賅」、「早該出個簡易版的，大家沒那麼多時間整天研究」、「非常實用的資訊」。