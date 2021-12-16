2022年地方選舉前哨戰開跑，外傳民進黨擬派知名主持人謝震武征戰台北市長，但遭到謝震武的否認，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨的支持者其實很希望謝震武參選，而且還沒放棄，因為民進黨的盤算是，若台北市副市長黃珊珊參選，可以吃到藍委蔣萬安的票，只要民進黨派的人選夠強，台北市就有機會拿下。

黃暐瀚昨（15日）在政論節目「關鍵時刻」上表示，為何公投會搞成選舉，因為明年這個時候就是九合一選戰，所以現在民進黨已開始在練兵，打完公投後就是明年1月9日台中立委補選和罷免林昶佐案，接著就是過年期間準備提名綠營縣市長候選人，提名底定後選戰就一路打到年底。

對民進黨和蔡英文而言，黃暐瀚指出，儘管綠營2016和2020總統大選都告捷，但他們絕不想重蹈2018年覆轍，所以蔡英文才會決定可採徵召六都市長，其中台北和桃園都是重中之重。

黃暐瀚解析，台北市長柯文哲已經執政要8年，不可能沒有接班者，且民眾黨要選北市議員，所以黃珊珊一定會參選，拉抬議員參選人氣勢；而且黃珊珊背景特別，雖出身親民黨，但跟綠營關係也不錯，2016年民進黨還禮讓黃珊珊參選北市第四選區立委選舉，所以黃珊珊吃得到淺藍和淺綠的票。民進黨的盤算是如果能推派一個較強的人選，在加上蔣萬安的票被黃珊珊吃掉，民進黨就有可能拿下台北市。簡單說，民進黨會不會贏先不管，但蔣萬安就可能會輸。