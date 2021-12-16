大陸《環球時報》16日報導，北京清華大學國家戰略研究部主任錢峰說，美國打西藏牌是黔驢技窮的表現。美國可以打的牌基本上打完了，所以不得不把過去很長一段時間裡慣用的「西藏牌」拿出來，試圖在北京冬奧進入關鍵階段之時，在國際上掀起新一波造謠和汙名化中國的浪潮。值得一提的是，拜登去年9月作為民主黨總統候選人時就曾表示，如果當選，他將會晤達賴喇嘛；而拜登政府上台後僅幾個月，美國國務院的年度《各國人權報告》中就刪除了「西藏是中國一部分」的描述。錢峰說，接下來，他們肯定還會就西藏問題發出一系列抹黑中國的噪音。

《環時》報導稱，美國60多名國會參眾議員14日致函美國國務院，支持「西藏自治」並呼籲拜登政府從多個領域深化對西藏事務的干預。這封聯名信的發表，與正妄圖推動「抵制北京冬奧會」的海外藏獨分子遙相呼應，試圖重演藏獨勢力在2008年干擾北京奧運的鬧劇。

議員們在信中列出了拜登政府與國會能夠推動美國西藏政策的十多個具體領域。這些領域包括直接與達賴喇嘛接觸、深化與流亡藏人「行政中央」的接觸、支持達賴指導其轉世的權利、增加外交官和記者進入西藏的機會、協助在尼泊爾的西藏難民、維護西藏政治犯的權利等。

議員們在信中談到與達賴的接觸時稱，「過去5位美國總統中的4位都在白宮接待過這位西藏精神領袖和諾貝爾和平獎得主」。信中建議拜登邀請達賴到橢圓形辦公室會面，討論「他們共同感興趣的環境問題與和平解決衝突的問題」，並稱達賴如果無法旅行，白宮「應派出一名高級代表到印度與他見面」。

《環球時報》報導，錢峰指出，達賴及藏人流亡勢力長期在境外與想盡方法攻擊、污蔑中國的美西方政客們一拍即合，因此就有了不少支持藏獨的政客。這次致函美國國務院的議員，基本上都是長期在涉藏問題上汙蔑中國的那些人，他們這時候跳出來，一個很重要的目的就是給「抵制北京冬奧會」製造更大聲勢，從而在中美競爭中占據上風。

大陸分析人士指出，由於十四世達賴已經86歲，美國、印度的一些反華勢力急於利用涉藏議題對中國加大遏制圍堵。鑒於達賴集團長期頻繁勾連海外勢力，哄抬「身價」，達賴未來圓寂和轉世可能將成為中美爭奪輿論主導權的一場重大鬥爭。

新加坡《聯合早報》稱，從老布希開始到歐巴馬的4任美國總統都在白宮會晤過達賴喇嘛，但川普任內沒有會晤達賴。達賴的上一次美國之行是在2017年。不過，川普在任期內，還是在2018年12月簽署了《西藏旅行對等法》。強調「人權」的拜登政府，在涉疆問題上已經與中國展開較量，接下來會不會也利用「西藏牌」來制衡北京，值得關注。未來，藏傳佛教在西藏社會的定位如何，達賴喇嘛是否還有轉世靈童，以及美國政府的態度，都是涉藏問題的焦點。

錢峰說：「實際上，隨著達賴年事已高，藏獨流亡勢力也已江河日下，可以說大勢已去」，國際社會越來越多的人已經看清了藏獨的真實目的就是要分裂中國，這不是民族問題也不是宗教問題。但美西方不願意放棄這個用了幾十年的籌碼，「現在他們打西藏牌也是黔驢技窮的表現了」。