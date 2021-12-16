老師的行為經常被家長放大檢視，一名家長發現老師在校外抽菸，發文求助網友，學校難道不能禁止老師抽菸，因為三手菸真的很傷，引起網友熱烈討論，不少人認為家長實在管太寬，都下課了可以放過老師嗎？但也有家長坦言不希望老師會抽菸，但也理解下班時間是老師的自由，所以如果意外發現後，可能會選擇讓孩子轉學。

一名網友日前在臉書社團《靠北幼稚園》上發文表示，意外撞見老師在外面抽菸，雖然當時是老師下班的時間，也不是發生在校園裡面，但仍讓原PO很擔心，因為三手菸對孩子的傷害很大，也很好奇難道學校不能禁止老師抽菸嗎？

網友看完卻一面倒挺老師說，如果老師在上班期間都有遵守相關規定，下班離校以後才被撞見抽菸，那真的就不關家長的事了，每個人都有自由。「看到老師抽菸的確觀感不佳，但若今天身份不是老師，是不是就沒差？」、「下課是老師的生活時間，有礙到你嗎？」、「下課了可以放過老師嗎？」

不過，也有家長留言說，抽菸的人身上難免會沾到菸味，且自己恐聞不到，而這樣的三手菸其實真的很傷身，他的孩子剛好是氣喘兒，對這些東西都很敏感，所以還是會希望老師不抽菸，但也能理解老師下班以後擁有自由，所以遇到這樣的狀況，可能會考慮換老師或換幼兒園。

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