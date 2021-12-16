小編今天（16日）精選5件不可不知的國內外財經大事。據外電報導，美國政府考慮對中國晶圓代工廠中芯國際實施更嚴厲的管制，除了收緊對中芯的出口規定，還可能將設備禁令擴大至成熟製程相關設備。業界人士分析，一旦美國確定發布中芯禁令，28奈米及更成熟製程產能短缺情況恐延續到2025年。法人看好在成熟製程產能短缺情況下，聯電及力積電受惠最大。

【1】美嚴管中芯 聯電力積電受惠

外電引述消息人士指出，美國國家安全會議將在周四開會討論可能變革，包括美國商務部、國防部、國務院、能源部等都將派副主管級官員與會，會議中將會審查是否收緊對中芯的出口規定，若提案被採納，美國設備廠出貨給中芯的產品可能會受到明顯管制。

【2】台積電今除息 台股多空拔河

台積電16日除息2.75元，市值減少713億元，將使台股一開盤就蒸發23.3點，法人指出，美利率決策會議及公投結果的二大變數，使台股陷入多空交戰，然護國神山台積電若能在一周內填息，將是台股重返萬八重要關鍵。

【3】聯準會縮減購債加快退場 估明年升息3次

美國聯準會為對抗通貨膨脹，今天宣布加快縮減COVID-19疫情爆發後支撐經濟的購債計畫規模，官員預期明年至少3度升息，實施近兩年的超寬鬆貨幣政策接近尾聲。

【4】台經院長直斷 明年台灣人均所得 會超車韓國

台經院長張建一15日指出，台灣國民所得2022年就會超過韓國，台灣的經濟經過十年的結構調整，促使趨勢有所改變，加上來自四面八方的投資，讓台灣整個提升上來。展望明年經濟，他說，疫情、通膨、美國聯準會貨幣政策、塞港缺櫃問題等，變數雖很多，但至少仍會4％起跳。

【5】大陸宣布2022年繼續實施ECFA 破除恢復對台關稅傳言

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室15日公布2022年的關稅調整內容，針對台灣方面關注的「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），大陸表示，已完成降稅，2022年繼續實施協定稅率。此一通知破除此前關於大陸將恢復對台關稅的傳言。