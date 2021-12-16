台積電(2330)今(16)日最新宣布，推出N4X製程技術，為台積電第一個以高效能運算為主的製程技術，主要是針對高效能運算產品工作負載的高度要求，該製程技術預估2023年上半年會進入試產。

台積電表示，N4X代表5奈米家族所具備的至高效能與最大時脈頻率，X系列代表台積電特別為高效能運算產品開發的技術。N4X效能較5奈米提升15%，也或者是相較於速度更快的N4P，在1.2伏的背景下，N4X效能提升達4%，驅動電壓可超過1.2伏，並且提供額外效能。不僅如此，客戶能利用5奈米製程的共同設計規則，加速N4X產品設計周期。

藉助5奈米量產經驗，台積電進一步強化技術，並搭配適合高效能運算產品功能，打造N4X製程技術，台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，高效運算是台積電目前成長最快的業務領域，隨著高效能運算領域需求持續攀升，台積電不僅量身打造了X系列半導體技術，並結合3DFabric先進封裝技術，提供客戶最佳高效能運算平台。