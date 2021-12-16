麗清(3346)董事會決議斥資7.7億元購置觀音工業區廠房土地，並將辦理現金增資及發行國內第四次無擔保可轉換公司債籌措資金，預計總募集資金約5.5億元。

麗清持續擴大業務版圖，在觀音工業區購置廠房土地，土地面積4041坪、建物面積3102坪，交易金額7.7億元。為籌措資金，將辦理現金增資10000張，並發行國內第四次無擔保可轉換公司債，發行總額上限2億元，發行期間3年。

根據Fortune Business Insight研究報告指出，受惠於全球各國對於汽車廢氣排放監管愈趨嚴格，再加上政府的購車補助及優惠推進電動車銷售暢旺，帶動全球電動車市場規模自2021年起以年複合成長率24.3％的速度成長至2028年，將達1兆3182.2億美元，而LED車燈模組的高度產品競爭力，成為未來品牌車廠在新能源車、電動車等光源上的首選，目前麗清在電動車、新能源新車款的LED車燈訂單項目，已佔總訂單項目3成以上。

2022年麗清LED車頭燈、車尾燈的新開發機種數量持續增加，除既有之一階車燈廠外，亦增加三立車燈、海拉車燈與ZKW等合作夥伴共同研發車燈功能。此外，觀音廠已接獲美國客戶LED車頭燈控制器產品長期訂單，董事會決議將廠房土地自有化，並預計於明年5月底完成第二期擴廠裝修，再新增一套自動化產線，以符合客戶大量訂單需求。在美國客戶車款改款更新率持續提升，所有新車款均需配備此頭燈控制器，觀音廠出貨動能有機會於明年第三季起大幅提升放量生產。