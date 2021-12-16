不少超商的微波爐採自助使用，方便客人加熱食品，一名女大生到超商消費時，注意到有男童要使用微波爐加熱鐵鋁罐的飲料，趕緊上前阻止才沒釀成意外，有網友解釋，微波鐵鋁罐雖不會爆炸，但可能會產生火花，有一定的危險性。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，她到超商買一碗皮蛋瘦肉粥，等待加熱的同時，一名男童拿著鐵鋁罐的飲料到自助微波區，準備微波手中的飲料，嚇得她趕緊上前阻止。

原PO說，當下她告知男童鐵鋁罐不能微波，男童還不信邪跑去問店員，最後男童隨店員的指示，走到熱飲櫃拿了溫熱的鐵鋁罐飲料，她慶幸直呼，還好有注意到男童的舉動並趕緊阻止，才逃過一劫。

原PO呼籲，大家應重視微波爐的安全問題，避免讓小朋友單獨使用，「有的小朋友不清楚這個東西能不能微波，如果旁邊又沒有大人注意的話真的很危險」，她也提醒，雞蛋、金屬便當盒、鐵鋁罐、錫箔紙等都不可微波，以免發生問題。

對此也有網友解釋，微波鐵鋁罐其實不會爆炸，但過程中可能產生火花，有一定的危險性，「我看到新北消防實驗的影片，不會爆炸，就是微波爐會產生電流」、「理論上不會爆炸，只是無法加熱，還有對微波爐不好而已」。